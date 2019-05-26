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Видео из Китая: дикий кабан ворвался в заводскую столовую и распугал обедающих людей
27.05.2019 15:00 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В китайской провинции Чжэцзян обед в заводской столовой прервал дикий кабан. Животное ворвалось в здание и устроило переполох: рабочие бросились наутек, а те, кому не удалось вовремя скрыться, были вынуждены залезть на столы. Кабан полакомился объедками и убежал из столовой на улицу, где напал на группу сборщиков картофеля. Весь инцидент попал на видео.
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Кабан ранил одного человека.
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