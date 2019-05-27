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В российском Красноярске появились клумбы «строгого режима»

28.05.2019 10:43 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В российском Красноярске появилась необычная клумба. Цветы на ней закрыты прочной синтетической сеткой, натянутой на железные конструкции, сообщает enisey.tv.

Видео: Телекомпания «Енисей»

Одни красноярцы шутят про «грядки строго режима», другие возмущаются, что в сквере теперь не хватает только колючей проволоки, а третьи уверены, что только так и можно уберечь цветы от воров.

 
 
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В российском Красноярске появилась необычная клумба. Цветы на ней закрыты прочной синтетической сеткой, натянутой на железные конструкции
 
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