В российском Красноярске появились клумбы «строгого режима»

Источник материала: Tut.by

В российском Красноярске появилась необычная клумба. Цветы на ней закрыты прочной синтетической сеткой, натянутой на железные конструкции, сообщает enisey.tv.

Видео: Телекомпания «Енисей»

Одни красноярцы шутят про «грядки строго режима», другие возмущаются, что в сквере теперь не хватает только колючей проволоки, а третьи уверены, что только так и можно уберечь цветы от воров.