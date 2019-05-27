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В России нашли гигантский изумруд весом 1,6 кг

28.05.2019 15:01 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мариинском прииске в Свердловской области (Россия) найден изумруд весом 1,6 кг. Это крупнейший минерал, добытый с 1990 года (тогда был найден камень весом более 2 кг), сообщают РИА "Новости".


Фото: Департамент информационной политики Свердловской области России

Камень обнаружили в шахте на глубине 260 метров.

По цвету он относится ко второй категории — «зеленый», по сорту специалисты отнесли изумруд к третьей категории из-за природных трещин.

Стоимость изумруда вместе с добытыми там же другими драгоценными камнями составит 32 миллиона российских рублей (495 тысяч долларов)

 
 
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В Мариинском прииске в Свердловской области (Россия) найден изумруд весом 1,6 кг. Это крупнейший минерал, добытый с 1990 года
 
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