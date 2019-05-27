В России нашли гигантский изумруд весом 1,6 кг

Источник материала: Tut.by

В Мариинском прииске в Свердловской области (Россия) найден изумруд весом 1,6 кг. Это крупнейший минерал, добытый с 1990 года (тогда был найден камень весом более 2 кг), сообщают РИА "Новости".



Фото: Департамент информационной политики Свердловской области России

Камень обнаружили в шахте на глубине 260 метров.

По цвету он относится ко второй категории — «зеленый», по сорту специалисты отнесли изумруд к третьей категории из-за природных трещин.

Стоимость изумруда вместе с добытыми там же другими драгоценными камнями составит 32 миллиона российских рублей (495 тысяч долларов)