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В России нашли гигантский изумруд весом 1,6 кг
28.05.2019 15:01 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Мариинском прииске в Свердловской области (Россия) найден изумруд весом 1,6 кг. Это крупнейший минерал, добытый с 1990 года (тогда был найден камень весом более 2 кг),
Камень обнаружили в шахте на глубине 260 метров.
По цвету он относится ко второй категории — «зеленый», по сорту специалисты отнесли изумруд к третьей категории из-за природных трещин.
Стоимость изумруда вместе с добытыми там же другими драгоценными камнями составит 32 миллиона российских рублей (495 тысяч долларов)
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В Мариинском прииске в Свердловской области (Россия) найден изумруд весом 1,6 кг. Это крупнейший минерал, добытый с 1990 года
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