Восточные танцовщицы из Сморгони стали призерами фестиваля «Ильнара»

Источник материала: Светлы шлях

В Минске май ознаменовался еще одним красивым праздником – конкурсом восточного танца «Ильнара». Самые изящные танцовщицы Беларуси показали свое хореографическое мастерство.

Сморгонские красавицы тоже участвовали в этом фестивале. Настя Ларионова выступила в трёх номинациях (в своей возрастной группе) и была награждена тремя медалями и дипломами за первое место.

Настя – воспитанница Любови Башлыковой, руководителя кружка «Асель», который работает на базе районного центра культуры. Одна из самых талантливых, старательных и творческих учениц. Девушка нередко выступает на различных мероприятиях, которые проводятся в РЦК.





Анастасия ЛАРИОНОВА

Сама Любовь Владимировна тоже впервые выступала на фестивале в одной из номинаций в своей возрастной группе и получила первое место.





Любовь БАШЛЫКОВА

«Восточный танец очень популярен в нашей стране и среди детей, и среди молодежи, и среди женщин зрелого возраста, - уточняет Любовь Башлыкова. – У нас в кружке с удовольствием занимаются взрослые и дети. Фестиваль-конкурс «Ильнара» является не только конкурсом для исполнителей профессионального уровня, но и стартовой площадкой для начинающих танцоров. В Минске царила такая теплая дружеская атмосфера! Нас приглашали приезжать еще. И мы решили, что в следующем году поедем всем кружком».

Галина АНТОНОВА.

Фото из архива Любови БАШЛЫКОВОЙ.