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Восточные танцовщицы из Сморгони стали призерами фестиваля «Ильнара»

29.05.2019 — Новости Культуры | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

В Минске май ознаменовался еще одним красивым праздником – конкурсом восточного танца «Ильнара». Самые изящные танцовщицы Беларуси показали свое хореографическое мастерство.

Сморгонские красавицы тоже участвовали в этом фестивале. Настя Ларионова выступила в трёх номинациях (в своей возрастной группе) и была награждена тремя медалями и дипломами за первое место.

Настя – воспитанница Любови Башлыковой, руководителя  кружка «Асель», который работает на базе районного центра культуры. Одна из самых талантливых, старательных и творческих учениц. Девушка нередко выступает на различных мероприятиях, которые проводятся в РЦК. 

Восточные танцовщицы из Сморгони стали призерами фестиваля «Ильнара»

Анастасия ЛАРИОНОВА

Сама Любовь Владимировна тоже впервые выступала на фестивале в одной из номинаций в своей возрастной группе и получила первое место.

Восточные танцовщицы из Сморгони стали призерами фестиваля «Ильнара»

Любовь БАШЛЫКОВА

«Восточный танец очень популярен в нашей стране и среди детей, и среди молодежи, и среди женщин зрелого возраста, - уточняет Любовь Башлыкова. – У нас в кружке с удовольствием занимаются взрослые и дети. Фестиваль-конкурс «Ильнара» является не только конкурсом для исполнителей профессионального уровня, но и стартовой площадкой для начинающих танцоров. В Минске царила такая теплая дружеская атмосфера! Нас приглашали приезжать еще. И мы решили, что в следующем году поедем всем кружком».

Галина АНТОНОВА.

Фото из архива Любови БАШЛЫКОВОЙ.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске май ознаменовался еще одним красивым праздником – конкурсом восточного танца «Ильнара». Самые изящные танцовщицы Беларуси показали свое...
 
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