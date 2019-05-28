Праздник «Александрия собирает друзей» пройдет в Шкловском районе 6-7 июля

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Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района 6-7 июля. Об этом сообщил сегодня начальник управления культуры облисполкома Олег Стельмашок во время рабочего заседания, где рассматривались вопросы подготовки и проведения фестиваля.

В обсуждении приняли участие глава региона Леонид Заяц, помощник Президента Беларуси — инспектор по Могилевской области Михаил Русый, заместитель председателя облисполкома Андрей Кунцевич.

Как рассказал Олег Стельмашок, все мероприятия «Купалья» традиционно состоятся на берегу реки Днепр, русло которой служило колыбелью культуры многих славянских народов, а водная артерия некогда была неотъемлемой частью большого торгового пути «из варяг в греки». Издревле Днепр соединял белорусов, россиян и украинцев. Он и сегодня остается важнейшей коммуникационной осью. Это способствует взаимовыгодному торгово-экономическому и социально-культурному сотрудничеству приднепровских регионов Беларуси, России и Украины, расширению межрегиональных интеграционных связей.

В этом году «Купалье» пройдет в десятый раз, уточнил начальник управления культуры облисполкома. Тема трехлетия малой родины станет главной на празднике. География фестиваля постоянно расширяется. В нынешнем июле Александрия встретит гостей из России, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и др. Делегации стран-участниц представят коллективы народного творчества и мастера декоративно-прикладного искусства.

Тематические площадки праздника будут работать в течение двух дней.

На выставке-ярмарке «Александрыйскі кірмаш» все регионы страны представят экспозиционно-тематические купальские подворья. Здесь можно будет познакомиться с брендовыми фестивалями, конкурсами, праздниками, пленэрами, которые отражают неповторимый культурный облик своего города, района, сохраняют и популяризируют существующие только в этом регионе традиции, обычаи, легенды, предания, историко-культурные ценности, ремесла, блюда и т.д.

Торговые точки разместятся на «Александрыйскай гасцiнай». Предприятия системы потребкооперации подготовят широкий ассортимент продовольственных товаров, а также блюд стран ближнего зарубежья. Приоритетным направлением будет приготовление пищи на виду у посетителей (барбекю, блинчики с начинкой, драники и др.). Во время праздника также организуют дегустации.

Для того чтобы гости и участники «Купалья» чувствовали себя комфортно, будет организовано не менее 3 тыс. посадочных мест на предприятиях общепита. Около 120 субъектов торговли и общественного питания планируют обслуживать приехавших на праздник «Александрия собирает друзей». Общая длина торговой экспозиции составит 1,2 км.

Площадка «Творчасць маладых» станет местом демонстрации различных спортивных, творческих, научно-технических программ и достижений молодежи. Здесь состоится музыкально-игровая программа «Казка пра чароўную кветку», концерты молодежных творческих коллективов «Поколение NEXT» и бардовской песни «Любовь я к Родине храню», квесты, мастер-классы релакс-терапии. Запланирована работа выставки-ярмарки изделий учреждений образования и социальной защиты Могилевской области, показ лучших образцов декоративно-прикладного и технического творчества, выполненных в различных техниках и материалах.

Интересной обещает стать площадка «Свята цырка ў Александрыі» с цирковыми выступлениями, а также лазертаг. Полеты самолетов и парашютистов продемонстрирует Могилевский аэроклуб ДОССАФ имени А.М. Кулагина. Областной центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов организует работу спортивных площадок. Для памятных фото установят фотозоны, а для маленьких посетителей – детские аттракционы.

ОАО «Минский тракторный завод» презентует свою продукцию на площадке «Зроблена ў Беларусi», а «Булочно-кондитерская компания «Домочай» — на «Каравайнай сялібе». На последней проведут не только дегустации, но и «Праздник кваса».

Во время фестиваля будет открыт павильоны «Кніжны кірмаш» и «Друкарскі двор» с зонами производства бумаги и печати. Запланировано проведение презентаций новых книг и журналов, автограф-сессий, конкурсов.

На малой сцене в первый день фестиваля состоится открытие и три концерта, где выступят творческие коллективы регионов Беларуси и стран-участниц праздника, детские ансамбли Могилевской области, профессиональные артисты Приднепровского края. В ночь с 6 на 7 июля здесь пройдет молодежная дискотека с участием отечественных исполнителей.

Кульминацией первого дня праздника будет гала-концерт «Зроблена ў Беларусі» на главной площадке, которая насчитывает 3,5 тыс. посадочных мест партера, и фейерверк.

Во второй день масштабного праздника площадки продолжат работу. Кроме того, состоится торжественная церемония чествования передовиков агропромышленного комплекса области, а затем — выступление народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко и группы «Сябры».

Кстати, билеты на концерты, которые пройдут на главной концертной площадке, уже имеются в продаже. Их можно приобрести в кассе Могилевской областной филармонии, а также через интернет-ресурс kvitki.by.

Олег Стельмашок добавил, что во время «Купалья» для удобства посетителей установят информационные тумбы (на центральном входе и у главной сцены), будут работать волонтеры, камеры хранения и пункт обмена валют. Для доставки гостей и участников к месту проведения праздника будет традиционно выстроена удобная транспортная логистика. Составлены графики и расписание движения железнодорожных поездов региональных линий и автомобильного транспорта. Они увязаны с началом и окончанием всех мероприятий. Как обычно, для гостей праздника, прибывающих самостоятельно на собственном транспорте, будут обустроены освещаемые автомобильные стоянки с подвозом до Александрии. Здесь можно будет и переночевать. Импровизированный палаточный лагерь, как и в прошлые годы, не запрещен.

Организаторами праздника выступают Министерство культуры Республики Беларусь, Могилевский областной исполнительный комитет, Шкловский райисполком.