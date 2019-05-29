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Без денег и креатива, зато с экскурсиями. Что не так в белорусских музеях
30.05.2019 09:44 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Недавно я отправился с друзьями в один из крупных белорусских городов. В нашей компании были и взрослые, и дети, но когда дело дошло до обсуждения маршрута, в местный музей идти никто не захотел: «Неинтересно!». Что не так в белорусских музеях и как заинтересовать ими белорусских и иностранных туристов?
На первый взгляд, лучшим белорусским музеям грех жаловаться на количество гостей. Согласно Белстату, за 2018-й Музей Великой Отечественной войны
Кроме того, список лидеров не меняется из года в год. Всего в стране 159 музеев, а вниманием у публики могут похвастаться далеко не все из них. Почему?
Когда речь заходит о состоянии белорусских музеев, у их защитников есть беспроигрышный аргумент. Мол, по разным оценкам за пределами Беларуси находится от 80% до 99% культурного наследия страны. Поэтому что тут удивляться скудности экспозиции? Давайте довольствоваться тем, что имеем.
Действительно, многие экспонаты, которые могли бы украшать коллекции крупнейших белорусских музеев, давно находятся в Москве, Варшаве или каком-то из других европейских городов. Что уже говорить о некоторых региональных музеях, где зачастую откровенно нечего смотреть (кроме привычных чучел животных в отделе природы).
Еще одна причина такой ситуации — финансирование, которое уже давно оставляет желать лучшего. В 2018 году на содержание и развитие сферы культуры государство
Сначала вертолет, потом здание
Три года назад я попал в Дрезденский военно-исторический музей. Как рассказали его сотрудники, сначала в Дрездене разработали концепцию будущего музея и расположение экспонатов. Например, очень долго решали, как разместить в экспозиции вертолет бундесвера (причем не его уменьшенную копию, а машину в натуральную величину). А уже потом проектировали здание. Кстати, упомянутый летательный аппарат прикрепили к стене так, что он как будто находится в полете. Вертолет можно было увидеть сразу на нескольких этажах: нос — на первом этаже, кабину — на втором и третьем и т.д.
На постсоветском пространстве все наоборот: сначала музей получает новое здание (и это еще счастье, если получает), а уже затем дирекция думает, как в нем разместить экспонаты (точнее, поместить как можно большее их количество). Возможно, чуть больше повезет Национальному историческому музею, которому собираются строить
Но главное отличие между Западом и Беларусью все-таки в экспозиции. Что вы увидите в традиционном белорусском музее? Исторические карты, фотографии, удостоверения, письма — и все это в витрине за стеклом. Казалось бы, что в этом не так?
Чтобы объяснить свою точку зрения, начну чуть издалека. Одно из моих хобби — путешествия. В какой-то момент я принципиально перестал записываться на экскурсионные туры и пользоваться услугами гидов. Увы, но многие экскурсии — это поток дат, имен и фактов, по сравнению с которыми лекция на историческом факультете БГУ — детский лепет. Не знаю, как у вас, но и даже у меня, историка по образованию, 95% этой информации забывалось практически сразу после экскурсии. Как, впрочем, и у моих родных, которые не имеют никакого отношения к истории. То есть КПД такого времяпрепровождения близился к нулю.
Да, прекрасные экскурсоводы, разумеется, есть. Но ведь после прогулок по незнакомым городам запоминается все-таки другое: общая атмосфера, неожиданные интерьеры или экстерьеры, неожиданные встречи. То есть увиденное, пережитое, понятое тобой самостоятельно.
Увы, но во многих белорусских музеях без экскурсовода зачастую делать нечего. А слушать монолог — не очень-то эффективно.
Овца для разминирования и собака с бомбами
Как эту проблему решают на Западе? А они создают музеи 21 века. К примеру, в упомянутом Дрезденском военно-историческом музее можно найти экспозицию «Животные на войне». А там увидеть маску для лошади на случай газовой атаки, голубя-разведчика, овцу, которую использовали для разминирования полей; собаку, увешанную бомбами, которую посылали взрывать танки… И это куда интереснее, чем краткий пересказ битв Фридриха Великого или Наполеона (кстати, для любителей есть и экспозиции с такой информацией). Или возьмем экспозицию «Мода», в которой рассказывалось (и показывалось!), как Дольче и Габбана создали одну из своих коллекций, вдохновившись военной одеждой XIX века.
Другой пример — музей Эдварда Мунка в Осло, который посетил несколько лет назад. Я совсем не знал норвежского и тогда еще не начинал учить английский. Казалось бы, безвыходная ситуация. Но оказалось, что в знании языка не было особой нужды. Создатели музея сделали акцент на мультимедиа (видео и фото), и оказалось, что этого вполне достаточно для понимания.
Скажу больше: гуляя по многим западным музеям, я практически не встречал экскурсий. Люди гуляли по экспозиции сами, многие — с детьми. Они вели с музеем диалог, впитывали впечатления, учились думать и созерцать. А еще пользовались разнообразными интерактивными возможностями. Во многих немецких музеях (например, в музее автомобилей и техники под Хайдельбергом) ребенок может не только посмотреть экспозицию, но и потрогать предметы руками. А в завершение — прокатиться по железной трубе, построенной в самом здании музея.
А у нас — и в этом главное наше отличие от Запада — общение посетителя с музеем строится не на диалоге, а на монологе с большим объемом информации. Но если музейный диалог — это развитие и взаимное обогащение, выбор свободного человека, то монолог напоминает занудные лекции или уроки в школе.
Кстати, образование тут упоминается не просто так. Если вам кажется, что озвученная проблема существует только в белорусских музеях, то вы глубоко заблуждаетесь. Вспомните, к примеру, родные вузы. Кто не сталкивался с преподавателем, который целую пару старательно читал с бумажки текст лекции (вместо того чтобы раздать распечатанный вариант)? Возможно, когда-то такой формат был уместен, но теперь безнадежно устарел. Потому что это формат 20 века, а на дворе 21-й.
А белорусские музеи — как, впрочем, и белорусская культура с образованием — существуют и развиваются исходя из правил, норм и категорий прошлого века.
Реально ли изменить эту ситуацию? Да, но в очень далекой перспективе. Для этого нужны серьезные деньги. К примеру, Хорхе Пикен, в прошлом один из руководителей Дрезденского музея, говорил, что любая постоянная экспозиция должна жить не более десяти лет. А чтобы сменить ее, нужны достойные вложения, которые понадобятся и для технического переоборудования музеев.
Но речь не только о покупке новых экспонатов. А в перезагрузке системы образования по подготовке музейных работников. В достойных зарплатах (специалисты, получившие серьезную подготовку, вряд ли будут работать за теперешние ставки). А в целом — в общей перезагрузке культурной сферы. Ведь музеи — это лишь часть общей системы культуры. А если она в целом живет в реалиях, которые озвучил премьер-министр России Дмитрий Медведев («денег нет, но вы держитесь»), очень трудно надеяться на чудо в отдельно взятой сфере.
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Что не так в белорусских музеях и как заинтересовать ими белорусских и иностранных туристов?
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