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На «славянке» впервые пройдет конкурс танцоров: участвовать может каждый, смотреть будем бесплатно
30.05.2019 09:39 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На «Славянском базаре» впервые пройдет международный танцевальный конкурс — Dream Dance Fest. Об этом TUT.BY сообщили организаторы.
В баттле сойдутся танцоры самых разных направлений. Уже известно, что в конкурсе участвуют представители Беларуси, Латвии, Литвы, Казахстана, Молдовы, Польши, России, Украины, Узбекистана. При этом список конкурсантов пополняется.
В программе фэста — конкурсные просмотры, танцевальный баттл, мастер-классы, общение с известными хореографами, турнир по Just Dance.
— Радует, что в нынешнем году «Славянский базар» не только поет, но и танцует. Среди его мероприятий появился еще один достойный проект — Dream Dance Fest. Он объединит танцоров разных направлений, поможет им приобрести опыт и новых друзей, — считает директор фестиваля искусств Глеб Лапицкий.
Вход на Dream Dance Fest для зрителей — бесплатный.
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В программе фэста - конкурсные просмотры, танцевальный баттл, мастер-классы, общение с известными хореографами.
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