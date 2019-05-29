ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На «славянке» впервые пройдет конкурс танцоров: участвовать может каждый, смотреть будем бесплатно

30.05.2019 09:39 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На «Славянском базаре» впервые пройдет международный танцевальный конкурс — Dream Dance Fest. Об этом TUT.BY сообщили организаторы.

В баттле сойдутся танцоры самых разных направлений. Уже известно, что в конкурсе участвуют представители Беларуси, Латвии, Литвы, Казахстана, Молдовы, Польши, России, Украины, Узбекистана. При этом список конкурсантов пополняется.

В программе фэста — конкурсные просмотры, танцевальный баттл, мастер-классы, общение с известными хореографами, турнир по Just Dance.

— Радует, что в нынешнем году «Славянский базар» не только поет, но и танцует. Среди его мероприятий появился еще один достойный проект — Dream Dance Fest. Он объединит танцоров разных направлений, поможет им приобрести опыт и новых друзей, — считает директор фестиваля искусств Глеб Лапицкий.

Вход на Dream Dance Fest для зрителей — бесплатный.

Праздник танца состоится на площади Победы 14 июля (с 8 часов утра до семи часов вечера).

Отправлять заявки на участие в конкурсе нужно уже сейчас — их принимают до 10 июня. Количество участников ограничено, отмечают организаторы.

Подробности — на сайте, по телефону: +375 29 846−67−67.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В программе фэста - конкурсные просмотры, танцевальный баттл, мастер-классы, общение с известными хореографами.
 
Новости дня
Новости культуры
 
«Нельзя постоянно менять рацион щенка». Заводчик собак - об уходе за питомцами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2019
Новости Волковыска
Светлы шлях
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика