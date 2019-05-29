На «славянке» впервые пройдет конкурс танцоров: участвовать может каждый, смотреть будем бесплатно

Источник материала: Tut.by

На «Славянском базаре» впервые пройдет международный танцевальный конкурс — Dream Dance Fest. Об этом TUT.BY сообщили организаторы.

В баттле сойдутся танцоры самых разных направлений. Уже известно, что в конкурсе участвуют представители Беларуси, Латвии, Литвы, Казахстана, Молдовы, Польши, России, Украины, Узбекистана. При этом список конкурсантов пополняется.

В программе фэста — конкурсные просмотры, танцевальный баттл, мастер-классы, общение с известными хореографами, турнир по Just Dance.

— Радует, что в нынешнем году «Славянский базар» не только поет, но и танцует. Среди его мероприятий появился еще один достойный проект — Dream Dance Fest. Он объединит танцоров разных направлений, поможет им приобрести опыт и новых друзей, — считает директор фестиваля искусств Глеб Лапицкий.

Вход на Dream Dance Fest для зрителей — бесплатный.

Праздник танца состоится на площади Победы 14 июля (с 8 часов утра до семи часов вечера). Отправлять заявки на участие в конкурсе нужно уже сейчас — их принимают до 10 июня. Количество участников ограничено, отмечают организаторы. Подробности — на сайте , по телефону: +375 29 846−67−67.