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29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны»

30.05.2019 — Новости Культуры | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны»Фота Вольгі ЧАРНЯЎСКАЙ.29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны»29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны» 29 мая ў раённым цэнтры культуры адбыўся раённы фестываль дзіцячай і юнацкай творчасці «Каляровыя сны»

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