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В традиционной экспозиции, организованной в рамках вступительной кампании, представлены лучшие работы учащихся школы по итогам текущего 2018 – 2019 учебного года. Их тематическое содержание привлекает широким разнообразием и живым интересом к истории Борисовщины – своей малой родины. Юные художники выбирают темы сражения русских войск с наполеоновской армией на реке Березине, мужества и героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны, 30-летия вывода советских войск из Афганистана. Патриотическую тематику дополняют творческие работы, отображающие знаковые места Борисовского района, свое видение предстоящих областных «Дажынак, которые пройдут в нашем регионе.

Выставка впечатляет разнообразием видов детского изобразительного творчества. Здесь вы увидите рисунок, живопись, натюрморт, композицию, детскую печатную графику, изделия из керамики. Все творческие работы гармонично сочетаются, представляя симбиоз опыта наставников (С.Я. Климчука, Е.Н. Фастовец, Я.П. Климкович, Д.В. Нестерович, И.А. Пестрик, Е.С. Сманцер), окрыленности профессией молодых педагогов (А.В. Ряпцевой, Е.А. Мурадян, О.Г. Березко) и яркой фантазии воспитанников.

– Кроме выполнения обязательной образовательной программы, наши ребята активно участвуют в разных творческих проектах, в том числе и международных. Это хорошая возможность развиваться, накапливать багаж знаний и умений! – поделился директор ГУО «Борисовская детская художественная школа искусств» С.Я. Климчук. – Детское творчество предполагает возрастные особенности в искусстве. К ним необходимо бережно относиться, сохраняя детскость и индивидуальность. Важен и образовательный процесс. Все это в единстве вы и увидите на нашей

выставке.

«Наша галерея» продлится до 10 июня.