Роулинг выпустит новые рассказы по «Гарри Поттеру»

Источник материала: Tut.by

Писатель Джоан Роулинг написала четыре научно-популярных рассказа о вселенной Гарри Поттера. Первые два из них выйдут в конце июня 2019 года, сообщается на сайте Роулинг.



Фото: pottermore.com

Как отмечается на сайте, в серии представлены четыре новых произведения, каждое из которых посвящено урокам в Хогвартсе. Читатели смогут «узнать о традиционном фольклоре и магии, которые лежат в основе историй о Гарри Поттере».

Рассказы будут обнародованы в электронном формате на сайте Роулинг pottermore.com. Первые два из них («Гарри Поттер: Путешествие через чары и защиту от темных искусств» и «Гарри Поттер: Путешествие по зельям и гербологии») выйдут 27 июня 2019 года. Две другие («Гарри Поттер: Путешествие через гадание и астрологию» и «Гарри Поттер: Путешествие через уход за магическими существами») будут опубликованы позже.

Все книги выйдут на английском, французском, итальянском и немецком языках и уже доступны для заказа .