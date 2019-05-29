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Роулинг выпустит новые рассказы по «Гарри Поттеру»
30.05.2019 16:00 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Писатель Джоан Роулинг написала четыре научно-популярных рассказа о вселенной Гарри Поттера. Первые два из них выйдут в конце июня 2019 года,
Как отмечается на сайте, в серии представлены четыре новых произведения, каждое из которых посвящено урокам в Хогвартсе. Читатели смогут «узнать о традиционном фольклоре и магии, которые лежат в основе историй о Гарри Поттере».
Рассказы будут обнародованы в электронном формате на сайте Роулинг pottermore.com. Первые два из них («Гарри Поттер: Путешествие через чары и защиту от темных искусств» и «Гарри Поттер: Путешествие по зельям и гербологии») выйдут 27 июня 2019 года. Две другие («Гарри Поттер: Путешествие через гадание и астрологию» и «Гарри Поттер: Путешествие через уход за магическими существами») будут опубликованы позже.
Все книги выйдут на английском, французском, итальянском и немецком языках и уже доступны для
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Джоан Роулинг написала четыре рассказа о вселенной Гарри Поттера. Первые два из них выйдут в конце июня 2019 года
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