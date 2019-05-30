Спуск с Эйфелевой башни - по стальному тросу. В Париже появился очень экстремальный аттракцион

Источник материала: Tut.by

Полюбоваться Парижем в полете с Эйфелевой башни: такое развлечение предлагают любителям острых ощущений. На несколько дней на знаменитой достопримечательности установили экстремальный аттракцион — зиплайн, сообщается в сюжете канала NDT.

Видео:

Спуститься по стальному тросу смогут победители онлайн-розыгрыша и лотереи, которую проводят прямо у башни.

Спуск начинается с высоты 115 метров. Длина троса — 800 метров. Скорость спуска — 90 километров в час.

За пять дней спуск с Эйфелевой башни совершат 260 человек.