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Спуск с Эйфелевой башни - по стальному тросу. В Париже появился очень экстремальный аттракцион
31.05.2019 12:01 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Полюбоваться Парижем в полете с Эйфелевой башни: такое развлечение предлагают любителям острых ощущений. На несколько дней на знаменитой достопримечательности установили экстремальный аттракцион — зиплайн,
Спуститься по стальному тросу смогут победители онлайн-розыгрыша и лотереи, которую проводят прямо у башни.
Спуск начинается с высоты 115 метров. Длина троса — 800 метров. Скорость спуска — 90 километров в час.
За пять дней спуск с Эйфелевой башни совершат 260 человек.
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Полюбоваться Парижем в полете с Эйфелевой башни: такое развлечение предлагают любителям острых ощущений. На несколько дней на знаменитой достопримечательности...
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