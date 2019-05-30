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Почти как скачки. Посмотрите на веселые гонки бульдогов из США
31.05.2019 13:28 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Все мы знаем о лошадиных скачках — соревнованиях с миллионными ставками, на которых можно запросто потерять целое состояние. А вот на одном из ипподромов Миннесоты проводят забеги... бульдогов! И пускай выглядят они
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В США на ипподроме проходят настоящие гонки бульдогов!
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