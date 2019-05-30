Почти как скачки. Посмотрите на веселые гонки бульдогов из США

Источник материала: Tut.by

Все мы знаем о лошадиных скачках — соревнованиях с миллионными ставками, на которых можно запросто потерять целое состояние. А вот на одном из ипподромов Миннесоты проводят забеги... бульдогов! И пускай выглядят они

не так динамично — зато очень весело, а участники (не все) очень хотят победить. Посмотрите на забавный забег и поймете, что у песиков все серьезно!