У американца на крыше живет рысь с котятами. Он установил там камеру и вышло очень милое видео

Источник материала: Tut.by

Житель Аризоны обнаружил, что на крыше его дома поселилась дикая рысь. Вскоре она родила котят, а мужчина поставил камеру, чтобы следить за животными. Котятам камера очень понравилась, они даже пытались ее оторвать. Получилось очень милое видео!