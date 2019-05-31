|
У американца на крыше живет рысь с котятами. Он установил там камеру и вышло очень милое видео
01.06.2019 09:45 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Аризоны обнаружил, что на крыше его дома поселилась дикая рысь. Вскоре она родила котят, а мужчина поставил камеру, чтобы следить за животными. Котятам камера очень понравилась, они даже пытались ее оторвать. Получилось очень милое видео!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посмотрите на милых рысят, которые изучают камеру наблюдения
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)