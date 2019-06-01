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Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова - Риббентропа
02.06.2019 12:24 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В России впервые опубликован советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией 1939 года (известен как пакт Молотова — Риббентропа),
Сканы были предоставлены Историко-документальным департаментом МИД России и опубликованы в научном издании «Антигитлеровская коалиция 1939: формула провала».
До этой публикации историкам были доступны лишь фотокопии немецких оригиналов этих документов.
Кроме пакта в
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В России впервые опубликован советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией 1939 года (пакт Молотова - Риббентропа)
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