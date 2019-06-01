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Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова - Риббентропа

02.06.2019 12:24 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В России впервые опубликован советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией 1939 года (известен как пакт Молотова — Риббентропа), сообщает сайт фонда «Историческая память».


Сканы были предоставлены Историко-документальным департаментом МИД России и опубликованы в научном издании «Антигитлеровская коалиция 1939: формула провала».


До этой публикации историкам были доступны лишь фотокопии немецких оригиналов этих документов.


Кроме пакта в сборнике также опубликован секретный дополнительный протокол к договору. Согласно этому документу, Сталин и Гитлер разделили сферы влияния в Восточной Европе, а СССР смог присоединить к своей территории Западную Беларусь и Западную Украину, а в следующем году Молдову, Литву, Латвию и Эстонию.


 
 
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В России впервые опубликован советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией 1939 года (пакт Молотова - Риббентропа)
 
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