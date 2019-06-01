Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова - Риббентропа

Источник материала: Tut.by

В России впервые опубликован советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией 1939 года (известен как пакт Молотова — Риббентропа), сообщает сайт фонда «Историческая память».





Сканы были предоставлены Историко-документальным департаментом МИД России и опубликованы в научном издании «Антигитлеровская коалиция 1939: формула провала».





До этой публикации историкам были доступны лишь фотокопии немецких оригиналов этих документов.





Кроме пакта в сборнике также опубликован секретный дополнительный протокол к договору. Согласно этому документу, Сталин и Гитлер разделили сферы влияния в Восточной Европе, а СССР смог присоединить к своей территории Западную Беларусь и Западную Украину, а в следующем году Молдову, Литву, Латвию и Эстонию.



