Маккензи Безос - писательница, готовая отдать половину из своих 35 млрд долларов

Источник материала: Tut.by

Бывшая супруга основателя компании Amazon Маккензи Безос попала в новостные заголовки, когда стало известно, что она пожертвует половину своего состояния на благотворительность.



Джефф Безос с женой Маккензи, 2017 год. Фото: Reuters

Безос, писательница по призванию, владеет 4% акций Amazon. Размер ее капитала оценивается по меньшей мере в 35,6 млрд долларов, она занимает третье место в списке самых состоятельных женщин в мире.

В отличие от своего бывшего супруга Джеффа Безоса, Маккензи Безос предпочитает уединенность.

Она редко дает интервью и в целом старается не привлекать к себе внимания. В ее «Твиттере» всего лишь одна запись.

Что нам о ней известно?

Маккензи Безос в девичестве носила фамилию Таттл. Она с ранних лет мечтала стать писательницей.

«Я написала первую книгу, когда мне было шесть лет… каждый день после школы я писала по чуть-чуть, и к концу года была готова книга на 142 страницы под названием «Книжный червь», — рассказала она в телеинтервью журналисту Чарли Роузу в 2013 году.

Она сохранила в себе любовь к сочинительству. После окончания средней школы в штате Коннектикут она поступила в Принстонский университет по специальности английский язык и литературное творчество.

По словам Безос, она выбрала Принстонский университет, чтобы заниматься у лауреата Нобелевской премии Тони Моррисон, которая стала ее научным руководителем и в дальнейшем оказала ей неоценимую помощь в профессиональном росте.

Моррисон называла ее одним из лучших своих студентов. Также она познакомила Безос со своим литературным агентом — Амандой Урбан.

«Любовь с первых звуков»

Как на практике выяснили многие начинающие писатели, написание первого романа превращается в длинный, утомительный процесс, когда приходится по ходу менять свои замыслы.

В 1992 году после окончания университета с отличием Безос переехала в Нью-Йорк.

В интервью Чарли Роузу она сказала, что собиралась работать официанткой и в свободное время писать книгу.

Но она столкнулась с трудностями — как с творческими, так и с финансовыми.

В итоге она подала заявление на работу в хедж-фонде DE Shaw. Собеседование с ней провел Джефф Безос.

Он предложил ей должность, но в итоге она начала работу в другом подразделении компании, хотя офисы будущих супругов оказались рядом.

«Через стену я слышала, как он смеется своим гигантским смехом… это, безусловно, была любовь с первых звуков», — сказала она.

Она рассказала журналу Vogue, что решила добиваться его, пригласив на обед. Через три месяца они уже были помолвлены, и вскоре состоялась их свадьба.

Через год Безос придумал Amazon. Он называл идею «безумием, обреченным на провал».

Как ни крути, но Маккензи Безос сыграла важную роль в становлении компании. Она отвезла Безоса в Сиэтл, пока он работал над бизнес-планом, и стала первым бухгалтером.

Следующие несколько лет Amazon развивалась и росла, а у супругов появилось четверо детей.

Писательские мечты Маккензи Безос также сбылись, и в 2005 году вышла ее первая книга «Испытание Лютера Олбрайта».

Литературные заслуги

По ее словам, она работала над книгой каждый день в течение восьми лет. Иногда ей приходилось преодолевать свои страхи.

«Страх и стыд заставили меня довести дело до конца. «Пробующий свои силы романист» — такая характеристика не устраивала самолюбие», — рассказала она изданию Seattle Post-Intelligencer.

Первое чтение книги состоялось в книжном магазине Elliot Bay Book Company. Джефф Безос в первые годы после основания Amazon нередко собирал рабочие собрания в кафе магазина.

Маккензи Безос говорит, что, будучи интровертом, перед встречей с читателями она испытывала страх, как артист перед выходом на сцену.

Но один из сотрудников магазина — менеджер по закупкам Рик Симонсон — сказал, что Безос хорошо справилась и показала себя профессионалом.

Встреча с читателями, как это часто бывает, не собрала аншлага, но там чувствовался энтузиазм и тепло пришедших, вспоминает он.

И хотя ее дебютный роман об эмоционально подавленном инженере не стал бестселлером, многие критики высказались о нем одобрительно.

Книжный обозреватель New York Times назвал книгу «беззвучно захватывающей», отметив, однако, что в ней присутствует «неуклюжий символизм». Los Angeles Times охарактеризовала Безос как «уравновешенного и пугающего писателя».

Роман попал в число номинантов Книжной премии штата Вашингтон, а также был отмечен премией фонда Before Columbus.

Маккензи также добилась уважения во многих литературных кругах Сиэтла.

«Мне показалось, что она очень серьезно подходит к своей работе… Меня восхитило, что она не сдалась, несмотря на все, что происходило в ее жизни», — сказала бывший литературный редактор Seattle Times Мэри Энн Гуинн.

Один из основателей Seattle Review of Books Пол Констант рассказал: «Если говорить о ее первой книге, пожалуй, наиболее впечатляющим была компетентность автора. Она могла опубликовать эту книгу и без своих связей в Amazon».

Вторая книга Безос «Ловушки» увидела свет в 2013 году. Ее выпустило крупное издательство Knopf. Многие критики тогда посчитали, что второй роман оказался слабее первого.

Рецензия с одной звездой

Страничка Маккензи Безос на Amazon ничем не примечательна.

В биографии автора говорится, что она освоила множество профессий — работала посудомойкой, официанткой, продавцом одежды, кассиршей в закусочной, хостес в ресторане, библиотекарем, клерком, репетитором, няней и ассистентом Тони Моррисон. Однако там нет ни слова о ее работе на Amazon и браке с Джеффом Безосом.

После публикации первой книги она рассказала изданию Seattle Post-Intelligencer: «Я не хотела как-либо влиять на покупателей на Amazon. Людям нужно относиться к книге так, будто они меня не знают».

Но в 2013 году ее имя попало в новостные заголовки, когда она написала рецензию с одной звездой на книгу «Магазин всего» журналиста Брэда Стоуна, посвященную Amazon.

В своей рецензии на 900 слов, озаглавленной «Я хотела, чтобы эта книга мне понравилась», она обвинила автора в неточностях, а также посчитала, что книга односторонняя и недостоверная.

Стоун утверждает, что проинтервьюировал более 300 действующих или бывших работников Amazon, а его книгоиздатель сказал, что материалы для книги собирались скрупулезно.

Пол Констант называет ее квалифицированным романистом-середнячком, но добавляет: «Не думаю, что кто-либо в городе рассматривает ее в качестве романиста, если учесть, насколько знаменит ее бывший муж».

Многие также отмечают недружелюбные отношения между Amazon и книжными магазинами, сложившиеся из-за роли, которую интернет-гигант сыграл в обвале цен на книги.

В 2013 году компания Elliott Bay Book организовала презентацию второй книги Маккензи Безос. По словам Симонсон, некоторым не понравилось, что независимый книжный магазин устраивает мероприятие для человека, связанного с Amazon. Однако он отмечает, что Безос — полноправная писательница и заслуживает честной и открытой презентации своей книги.

В январе чета Безосов объявила о разводе: «Нам невероятно повезло, что мы нашли друг друга. Мы очень благодарны за каждый год, который мы были вместе как муж и жена».

В апреле они договорились об условиях развода — Маккензи Безос должна получить 35 млрд долларов, это рекордная сумма для отступных выплат при бракоразводных процессах. Спустя месяц она пообещала пожертвовать половину средств на благотворительность.

Ее писательские способности проявились в тексте ее обещания, когда она процитировала отрывок из книги Энни Диллард «Писательская жизнь»: «Не копите что-то для использования в дальнейшем в книге… если есть позыв сохранить что-то хорошее на потом, это сигнал воспользоваться этим сейчас».

Безос написала: «Я не сомневаюсь в огромной ценности сиюминутного решения пожертвовать… все мы делаем подарки, находясь под влиянием множества не вполне понятных нам факторов и счастливых случаев. Помимо ценностей, дарованных мне природой, у меня есть несоразмерная сумма денег, которой я могу поделиться».

Представители литературного бомонда Сиэтла выразили надежду, что часть этих денег она потратит на нужды творческого сообщества.

«Любой литератор будет счастлив, если ее личная страсть к литературе найдет отражение при выборе цели пожертвования», — сказал представитель некоммерческого центра писателей Hugo House Три Свенсон.

Многие обсуждают, продолжит ли Маккензи Безос писать книги — теперь уже в качестве профессионального автора.

В своем единственном твите, датируемом апрелем, она написала: «Воодушевлена собственными планами. Благодарна за прошлое и с надеждой смотрю в будущее».