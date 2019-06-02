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Республиканский фестиваль-конкурс военной песни «Цитадель.Ьу» приглашает к участию исполнителей
03.06.2019 — Новости Культуры | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Госучреждение «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» в рамках подготовки и празднования 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Великой Победы приглашает к участию 25-26 июля в Республиканском фестивале-конкурсе военной песни «Цитадель.Ьу» сольных исполнителей, дуэты и творческие коллективы.
Положение о фестивале-конкурсе на сайте: www.brest-fortress.by; дополнительная информация по телефонам: +375-29-521-39-54, 8-0162-23-81-16.
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Госучреждение «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» в рамках подготовки и празднования 75-летия освобождения Республики Беларусь от...
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