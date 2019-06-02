Две борисовчанки – в числе победителей областного этапа конкурса «Золотое перо «Белой Руси»

Источник материала: Единство

Вот что об итогах написала Тамара Вятская, член Международной Академии телевидения и радио: «Говорю об этом факте с некоторой долей сожаления, поскольку быть членом жюри в таком конкурсе — не только честь, но и радость, и наслаждение… Пусть простят меня те, кто получил не очень высокую оценку. Дело в том, что я всегда очень строго отношусь ко всему написанному. Тем более в наше время, когда каждый, умеющий записать слова «в столбик», мнит себя поэтом, а более-менее научившийся выражать свои мысли по горизонтали считает себя писателем. Это – великое заблуждение. И не буду сейчас разъяснять прописные истины. Отмечу лишь, что были среди работ этого года подлинные бриллианты, заставляющие просто плакать от счастья. И таких трудов оказалось достаточно много, что не может не радовать.»

Итак, две борисовчанки – в числе победителей. В номинации «Моя неповторимая малая родина» победу разделили: Каролина Куркович, учащаяся группы 101 лс Борисовского государственного колледжа с эссе «Дарога ў родныя мясціны» и Татьяна Макаревич, учащаяся 11 Б класса Минского государственного областного лицея с эссе «Озеречье».

В номинации «Наш главный документ» с эссе «От рождения до глубокой старости, или Конституция в жизни белорусов» победила Екатерина Воробьёва, ответственный секретарь ГУ «Редакция газеты «Единство» из Борисова.

В номинации «Наш главный документ» жюри также была особо отмечена еще одна работа нашей землячки – Полины Мешок, ученицы 8 класса ГУО «Зачистский учебно-педагогический комплекс детский сад–средняя школа Борисовского района».

От всей души поздравляем победителей!