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Не хотел спасаться: в Сан-Франциско енот запутался в проводах и долго сопротивлялся спасателям

04.06.2019 08:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители Сан-Франциско заметили енота, висящего на проводах, и вызвали спасателей. Но зверек очень долго сопротивлялся пожарному с сачком. Посмотрите видео забавного противостояния. Интересно, как енот туда забрался?

 
 
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Посмотрите на спасение енота, которое превратилось в противостояние с пожарным.
 
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