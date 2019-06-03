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ФОТОФАКТ: Александрия готовится к празднику "Купалье"

04.06.2019 11:45 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ФОТОФАКТ: Александрия готовится к празднику "Купалье"
Трофимова криница возле Александрии

4 июня, Могилевская обл./Корр. БЕЛТА/. Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района 6-7 июля. Он соберет на своих площадках представителей семи стран.-0-

Фото Олега Фойницкого

 
 
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4 июня, Могилевская обл./Корр. БЕЛТА/. Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района 6-7 июля. Он соберет на...
 
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