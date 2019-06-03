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Купаются в снегу и откапывают гаражи: посмотрите, как жители Норильска встречают лето
04.06.2019 14:00 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Северное полушарие пришло лето и принесло во многие регионы мира жаркую погоду. Но июнь далеко не везде выдается таким, каким мы его привыкли видеть. Жители российского Норильска каждый год встречают лето в снегу и снимают свой суровый климат на видео. Посмотрите, как выглядит наступление «жаркой» поры в одном из самых холодных городов планеты!
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Как выглядит наступление «жаркой» поры в одном из самых холодных городов планеты.
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