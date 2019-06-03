Купаются в снегу и откапывают гаражи: посмотрите, как жители Норильска встречают лето

Источник материала: Tut.by

В Северное полушарие пришло лето и принесло во многие регионы мира жаркую погоду. Но июнь далеко не везде выдается таким, каким мы его привыкли видеть. Жители российского Норильска каждый год встречают лето в снегу и снимают свой суровый климат на видео. Посмотрите, как выглядит наступление «жаркой» поры в одном из самых холодных городов планеты!