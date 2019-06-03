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Купаются в снегу и откапывают гаражи: посмотрите, как жители Норильска встречают лето

04.06.2019 14:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Северное полушарие пришло лето и принесло во многие регионы мира жаркую погоду. Но июнь далеко не везде выдается таким, каким мы его привыкли видеть. Жители российского Норильска каждый год встречают лето в снегу и снимают свой суровый климат на видео. Посмотрите, как выглядит наступление «жаркой» поры в одном из самых холодных городов планеты!

 
 
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Как выглядит наступление «жаркой» поры в одном из самых холодных городов планеты.
 
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