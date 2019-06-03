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В это трудно поверить: к американцу на утренней пробежке присоединились… три оленя!
04.06.2019 14:18 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Обычная утренняя пробежка обернулась неожиданноой встречей для жителя Детройта: по дороге он встретил сразу трех оленей! Животные совсем не испугались человека, а наоборот, присоединились к нему. Вместе они пробежали почти километр, и выглядит это очень необычно — посмотрите сами!
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