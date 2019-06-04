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Хотите расслабиться? Пройдите наш тест и получите скидку на СПА
05.06.2019 09:00 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Несмотря на то, что СПА уже давно считается популярным способом снятия стресса и оздоровления, многие все равно ассоциируют его лишь с массажем, свечами и маслами. На самом деле в СПА-центрах есть десятки видов интересных и необычных процедур. Пройдите наш сложный тест и проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в их названиях. А тот, кто ответит правильно на все 10 вопросов, сможет получить скидку на посещение нового СПА-центра Riviera Spa.
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Пройдите наш сложный тест по СПА-терминам и получите скидку на посещение СПА-центра Riviera Spa. *Партнерский материал
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