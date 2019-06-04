ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хотите расслабиться? Пройдите наш тест и получите скидку на СПА

05.06.2019 09:00 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что СПА уже давно считается популярным способом снятия стресса и оздоровления, многие все равно ассоциируют его лишь с массажем, свечами и маслами. На самом деле в СПА-центрах есть десятки видов интересных и необычных процедур. Пройдите наш сложный тест и проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в их названиях. А тот, кто ответит правильно на все 10 вопросов, сможет получить скидку на посещение нового СПА-центра Riviera Spa.

Партнер проекта:


Изучив традиции аутентичных парений, мы воссоздали уникальные банные ритуалы, в которых старинные секреты красоты и долголетия сочетаются с современными авторскими техниками. Каждое парение наполнит Вас жизненной энергией и здоровьем. Приглашаем на борт нашего лайнера.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пройдите наш сложный тест по СПА-терминам и получите скидку на посещение СПА-центра Riviera Spa. *Партнерский материал
 
Новости дня
Новости культуры
 
«Смотрели друг на друга с недоумением». Витеблянин поймал рыбу-великана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика