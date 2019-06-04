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Ольга Рыжикова ушла из эфира «Добрай раніцы, Беларусь». Из-за скандала на «Евровидении»?
05.06.2019 13:11 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В феврале 2019-го, спустя два месяца
В этом году Ольга Рыжикова вела нацотбор на «Евровидение-2019» и была в составе членов национального жюри. А его, если вы помните,
Ранее Рыжикова работала в программе «Добрай раніцы, Беларусь», которая выходит на телеканале «Беларусь 1». Последний входит в структуру Белтелерадиокомпании, которая отвечает за проведение «Евровидения» в Беларуси.
Раньше Ольга вела эфир вместе со своим мужем, певцом Тео (Юрий Ващук). На сайте Белтелерадиокомпании они еще указаны как пара ведущих.
В официальной группе передачи во «ВКонтакте» указано, что Ольга Рыжикова в последнее время работала в паре с Евгением Перлиным. Но 16 мая
— Оля не работает на «Добрай раніцы, Беларусь» с 1 июня. И Тео тоже, — рассказывает источник из близкого окружения Ольги Рыжиковой.
Дозвониться до Ольги, чтобы узнать о причине ее ухода из передачи, не удалось на протяжении двух дней.
Еще 21 мая и Ольга, и Тео были в утреннем эфире.
В пресс-службе Белтелерадиокомпании подтвердили, что Ольга Рыжикова ушла из передачи.
— Ведущие часто меняются по разным причинам. Возможно, происходит ребрендинг в разных проектах.
В пресс-службе пообещали позже уточнить причину ухода Ольги из передачи, однако после этого связаться с ними не получилось.
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В феврале 2019-го, спустя два месяца после рождения ребенка, телеведущая Ольга Рыжикова вернулась в эфир передачи «Добрай раніцы, Беларусь». А сейчас - внезапно...
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