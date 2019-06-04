Ольга Рыжикова ушла из эфира «Добрай раніцы, Беларусь». Из-за скандала на «Евровидении»?

Источник материала: Tut.by

В феврале 2019-го, спустя два месяца после рождения ребенка , телеведущая Ольга Рыжикова вернулась в эфир передачи «Добрай раніцы, Беларусь». А сейчас — внезапно пропала, сообщают внимательные читатели TUT.BY. Уход телеведущей подтверждают три источника. На всякий случай поинтересовались, не связано ли это со скандалом на «Евровидении».



Тео и Ольга Рыжикова во время финала национального отбора на «Евровидение». 7 марта 2019 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В этом году Ольга Рыжикова вела нацотбор на «Евровидение-2019» и была в составе членов национального жюри. А его, если вы помните, отстранили от голосования в финале конкурса .

Ранее Рыжикова работала в программе «Добрай раніцы, Беларусь», которая выходит на телеканале «Беларусь 1». Последний входит в структуру Белтелерадиокомпании, которая отвечает за проведение «Евровидения» в Беларуси.

Раньше Ольга вела эфир вместе со своим мужем, певцом Тео (Юрий Ващук). На сайте Белтелерадиокомпании они еще указаны как пара ведущих.



Скриншот сайта tvr.by

В официальной группе передачи во «ВКонтакте» указано, что Ольга Рыжикова в последнее время работала в паре с Евгением Перлиным. Но 16 мая появилась новость , что с 24 мая новой соведущей Перлина станет «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич.



Скриншот страницы vk.com/dobrajranicybelarus

— Оля не работает на «Добрай раніцы, Беларусь» с 1 июня. И Тео тоже, — рассказывает источник из близкого окружения Ольги Рыжиковой.

Дозвониться до Ольги, чтобы узнать о причине ее ухода из передачи, не удалось на протяжении двух дней.

Еще 21 мая и Ольга, и Тео были в утреннем эфире.

В пресс-службе Белтелерадиокомпании подтвердили, что Ольга Рыжикова ушла из передачи.

— Ведущие часто меняются по разным причинам. Возможно, происходит ребрендинг в разных проектах.

В пресс-службе пообещали позже уточнить причину ухода Ольги из передачи, однако после этого связаться с ними не получилось.