Источник материала: Чырвоны прамень

В минувшие выходные во Дворце культуры города энергетиков необычные таланты демонстрировали обычные люди. Участники финального концерта шоу «Минута славы» выходили на сцену, чтобы доказать: они лучшие.

Танцоры, певцы, чтецы, музыканты сошлись в творческом батле. За победу в конкурсе боролись дети и взрослые.





Первыми выступили маленькие модницы – участницы кружка декоративно-прикладного искусства «Юный дизайнер» под руководством Аллы Добрыниной. Модели в оригинальных нарядах из бросовых материалов на суд жюри представили танец «Куклы». Стоит отметить, что в первом отделении концерта в основном выступали школьники. Жюри и зрители пританцовывали во время зажигательного танца Полины и Арины Козловских (танец «За речкой»). Виртуозное исполнение на балалайке произведений А. Шалова и А. Афанасьева продемонстрировал Павел Шлык. Юмористическое скерцо на рояли «Кот и мыши» сыграла Алиса Юркевич. Поэтическую миниатюру «Котята» по мотивам произведения С. Маршака показали Маша Овчинник и Карина Бакурина. Стихотворение «Дядя Стёпа» С. Михалкова прочёл Добрыня Иванов. Танец весёлых конфеток исполнили Татьяна Реут и Светлана Латыголец. Виктория Агарок решила покорить жюри вокалом (песня «Кружева», автор – К. Кавалерян). Яна и Дарья Демидчик выступали с песней «Две сестры». С большой сцены Егор Василевский проникновенно прочёл стихотворение М. Джалиля «Варварство», а Маша Овчинник – стихотворение «У ліпнёвы дзень». Во втором отделении конкурсной программы свои способности демонстрировали участники постарше. Надежда Сафронова подготовила два номера – песню «Мама» (автор А. Цой) и танцевальную зарисовку «Колыбельная» (музыка и слова Ж. Любич). О том, как сладко быть мамой, в песне рассказала Лилия Пескова. Танец «Вне потока» исполнила Яна Демидчик. Зажгли зал музыканты коллектива «Dream Team Не торт». В их исполнении прозвучали хиты из репертуара известных рок-групп «Ляпис Трубецкой» и «Нервы». Коллектив Новолукомльской ЦРБ выступил с юмористической миниатюрой «Как баба мужика продавала». Театралы, работники Лукомльской ГРЭС, Сергей Поведёнок, Олег Якимцов, Андрей Дробушков показали миниатюру «Три возраста» из репертуара команды КВН из Минска «ЧП».





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Жюри конкурса было трудно сделать выбор. Все участники награждены дипломами. Победителями шоу в возрастной категории «Дети» стали участницы кружка декоративно-прикладного искусства «Юный дизайнер» под руководством Аллы Добрыниной. Лучшими из лучших в своей возрастной категории стали музыканты группы «Dream Team Не торт».

Варвара ЮРКЕВИЧ.