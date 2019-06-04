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«Президент объявил год малой родины». Почему совладелец «Пятого элемента» купил дом Короткевича

05.06.2019 18:42 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В октябре 2018 года совладелец сети магазинов «Пятый элемент», уроженец Орши Андрей Балабин, купил частный дом в Орше, в котором Владимир Короткевич написал свою знаменитую повесть «Дзікае паляванне караля Стаха». В интервью проекту «Баренцева» он рассказал об этой покупке.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Как рассказал Балабин, он купил не только дом, где жил Короткевич, но и соседний участок. Бизнесмен хочет открыть музей. Но здание дома небольшое. Чтобы разместить там музей, его пришлось бы пристраивать и обустраивать.

— Зачем вы купили дом? — спросила у бизнесмена ведущая

— Президент объявил год малой родины. (…) Я очень долго думал, чем я могу помочь своей малой родине. Что могу сделать такого, что было мне комфортно внутри. И чтобы при этом оно осталось жителям города. Поэтому оно всё [все факторы] вместе сошлось.

По словам Балабина, в настоящий момент идет сбор экспозиции для будущего музея.

— Остались вещи, (…). Стол, на котором он творил. Кровати, на которых он спал. Спасибо тем людям, которые их сохранили. И мы потихоньку все это собираем в экспозицию. Если все будет хорошо, в конце 2020 года мы должны красиво перерезать ленточку.

За дом площадью 44,5 кв. м и участком почти в центре города, на улице Короткевича, его бывшая владелица, родственница писателя из Одессы, просила 33 832 рубля с торгом (17 тысяч долларов). Балабин приобрел его за 10 800 рублей.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

До 2015 года в доме жил Юрий Барабаш — муж Раисы Валерьевны, племянницы писателя. Все годы он следил за домом и участком: содержал в образцовом порядке, с радостью открывал двери гостям, туристам. Экскурсоводы даже разработали специальный маршрут, включающий посещение музея и дома писателя.

После смерти Юрия Барабаша в право наследования вступила дочь Юрия Барабаша, которая живет в Одессе. Сначала она сдавала дом в аренду, а потом решилась на его продажу.

Дом № 10 на улице Короткевича (ранее улица Космонавтов) появился на этом месте после войны. Родители классика купили его в деревне и перевезли в город. Семья сразу в нем обосновалась, ремонт делали постепенно — говорят, Владимир Семенович принимал в этом активное участие.

Будущий писатель жил в нем в школьные годы и во время работы в оршанской школе, приезжал в гости, уже будучи киевским студентом, а затем жителем Минска. В этом доме Владимир Семенович написал первый вариант знаменитой повести «Дзікае паляванне караля Стаха». Также Короткевич жил здесь около полугода незадолго до своей смерти.

 
Теги: Минск
 
 
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В октябре 2018 года совладелец сети магазинов «Пятый элемент», уроженец Орши Андрей Балабин, купил частный дом в Орше, в котором Владимир Короткевич написал свою...
 
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