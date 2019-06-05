«Ночевать мне пришлось с гигантским пауком». Читатели о своем знакомстве с экзотическими странами

Источник материала: Tut.by

В конце мая вместе с Nescafé Gold Origins мы запустили конкурс читательских историй о путешествиях в экзотические страны: вы нам — рассказ о своем знакомстве с самыми отдаленными уголками планеты, мы — смартфон Samsung Galaxy S10 и кофе Nescafé Gold Origins автору самой вдохновляющей и захватывающей, подробной истории.

По просьбам читателей продлеваем прием заявок до 14 июня (подробные правила участия в конкурсе можно почитать здесь ). Пока же публикуем рассказы первой тройки претендентов на главный приз, которые поделились с нами впечатлениями от Перу, Малайзии и Японии.

История первая. «В Перу туристам рекомендуют попробовать жареную морскую свинку»

Цитата: «Из Пуно мы поехали в Куско — древнюю столицу инков. По дороге приходилось пересекать перевалы на высоте более четырех километров, где мы продолжили страдать от низкого давления и недостатка воздуха. К счастью, в любом автобусе здесь предусмотрены баллоны с кислородом для таких вот „равнинных“ туристов».



Автор первой истории — Максим Емельянов, экономист из Минска

— В Перу я мечтал побывать давно. Привлекала история цивилизации инков (особенно «затерянный город» древней Америки Мачу-Пикчу). Ну, и все-таки это одно из самых далеких мест, которое гражданину Беларуси можно посетить без визы.

В 2014 году на эту поездку наконец-то согласилась моя будущая жена. До этого таких дальних путешествий у нас не было. Для планирования поездки я специально купил толстый путеводитель «Lonely Planet» и пошел на курсы испанского языка.

Нажмите,чтобы прочитать историю дальше Все отели забронировал через booking.com. Я давно пользуюсь этим сервисом, получил там статус Genius, благодаря чему имею дополнительные скидки и «плюшки». Например, более позднее выселение. А вот при покупке авиабилетов я допустил обидную ошибку. Бóльшая часть вариантов перелета из Европы в Южную Америку пролегает через США, и для них нужна транзитная американская виза. Я не хотел с нею заморачиваться, поэтому такие варианты сразу исключил. Шенгенские визы у нас на тот момент тоже отсутствовали, поэтому были доступны лишь перелеты с одной стыковкой в ЕС. Прямых рейсов Минск-Мадрид тогда не было (как нет до сих пор), а рейсы из Москвы были очень неудобными. Нам оставались стыковки в Париже и Амстердаме. За билеты с удобными для нас вариантами мы заплатили почти 4 тысячи рублей (за одного пассажира). 12 часов перелета — и мы добрались до столицы Перу. Лима — огромный город по любым меркам (около 10 миллионов жителей), и особенно для страны с 30-миллионным населением.

Лима В Лиме много разных районов: от самых приличных до откровенных трущоб. Мы поселились в дорогом и относительно безопасном (хотя и с решетками на первых этажах) районе Мирафлорес на берегу океана, а в старый город ездили на такси.

Из Лимы на автобусе поехали в городок Паракас на берегу Тихого океана. Он очень маленький, сам по себе интереса не представляет, но из него отправляются экскурсии в местный национальный парк и на острова Байестас. Мы посетили знаменитый Красный пляж и прокатились на катере вокруг островов, на которых живут пингвины. Из Паракаса, тоже на автобусе, поехали во второй крупный город — Арекипа. Там есть несколько старинных кварталов и очень интересный монастырь Святой Катерины.

Красный пляж Из Арекипы мы отправились к одному из глубочайших каньонов мира — Колка. В отличие от более известного Гранд-Каньона, он образовался не от течения реки, а в результате землетрясения. Его глубина — более трех километров.

Арекипа Заночевав в поселке Чивай недалеко от каньона, мы поехали в город Пуно, находящийся на берегу озера Титикака (кстати, по мифологии инков — это место рождения Солнца).

Каньон Индейцы (и на тростниковых плотах, и на островах) живут очень бедно, не имея практически никаких удобств, к которым мы уже привыкли. Но государство им помогает и выделяет, например, электрические генераторы и даже солнечные батареи. Заночевали мы у местных жителей на острове Такиле. Из-за большой высоты нам было плохо, поэтому эту часть поездки я почти не запомнил.

Возле озера Титикака Из Пуно мы поехали в Куско — древнюю столицу инков. По дороге приходилось пересекать перевалы на высоте более четырех километров, где мы продолжили страдать от низкого давления и недостатка воздуха. К счастью, в любом автобусе здесь предусмотрены баллоны с кислородом для таких вот «равнинных» туристов. Что лично для меня стало наиболее удивительным из истории Перу: я считал, что испанцы, колонизируя Америку, провели геноцид местных жителей. Да, эти позорные явления имели место, но только в некоторых местах. В Перу же завоеватели просто смешались с местными жителями-потомками инков и других народов. Более того, можно сказать, что они «растворились» в аборигенах: сейчас белые потомки колонизаторов составляют не более 15% населения Перу, еще 1/3 — метисы, оставшаяся половина — индейцы.

С альпакой А далее меня ждала моя мечта — самая крутая достопримечательность Мачу-Пикчу (чтобы посетить этот поселок, билеты нужно бронировать заранее). «Затерянный город инков», естественно, был известен местным жителям. Европейцы же «открыли» его в начале XX века. Фотографии не передают всю грандиозность Мачу-Пикчу, живьем все это выглядит еще внушительнее. Непонятно, как инки, не знавшие колеса и не имевшие письменности (в нашем понимании), смогли построить целый город на высокой скале посреди джунглей? Как они поднимали туда многотонные каменные блоки, как обрабатывали их, чтобы добиться такого плотного прилегания, что между ними даже лезвие ножа невозможно всунуть? Наконец, почему инки покинули город?

Мачу-Пикчу Отмечу, что путеводители рекомендуют посещать Мачу-Пикчу в первой половине дня, но в это время там как раз больше всего туристов. На переезды на автобусах внутри страны мы потратили около 210 рублей. За отели отдали еще 870, на «призы и подарки» ушло около 410, в 210 обошлись музеи и экскурсии, больше тысячи отдали на еду и питье. В целом вся поездка вышла нам в 12 тысяч рублей. В Перу, к слову, своя валюта — «новый соль» (по-испански — «солнце», в честь верховного бога инков). Курс в 2014 году был меньше трех новых солей за один американский доллар, сейчас — около 3,3. Страна в целом недорогая: поесть и переночевать можно достаточно дешево, за исключением откровенно туристических мест вроде Агуас Калиентес. Можно расплачиваться международными карточками или снимать деньги в банкоматах. В Перу 3 государственных языка: испанский, кечуа и аймара. В туристических местах практически все, с кем вам придется столкнуться, владеют английским. Мне его хватало в 90% случаев, кроме, пожалуй, поездок на такси за пределы Лимы и ночевок на озере Титикака (там местные жители говорят на своем языке и даже испанским владеют слабо). Перу находится в Южном полушарии, сезоны там относительно наших «перепутаны». Мы ездили туда в декабре, то есть «летом». Оно не так уж и отличается от местной «зимы», потому что страна находится близко к экватору. Также надо учитывать, что на побережье погода будет одна, в горах — другая, а в джунглях Амазонки — вообще вечное лето. Перуанская кухня в последнее время набирает популярность во всем мире, даже в Минске недавно открылось заведение «Ayahuasca», где ее можно отведать. Благодаря своей истории и географии, перуанская кухня очень разнообразна. Самое известное блюдо — севиче. Это маринованная рыба с приятным, но достаточно специфическим вкусом. Еще туристам обычно рекомендуют попробовать «cuy asado» — жареную морскую свинку (по вкусу похоже на курицу, но костей больше). А вообще Перу считается родиной картофеля: его там около 3000 сортов.

История вторая. Малайзия: «Тела мужчин на моих глазах протыкали копьями»

Цитата: «В Куала-Тахан меня ждала прогулка по самым древним джунглям, по которым, говорят, топали сами динозавры! Именно там мне перебежал дорогу огромный варанище — я чуть не умерла от страха».



Автор второй истории: Анастасия Ермак, бизнес-тренер из Старых Дорог

— Как вам идея очутиться на высоте в 43 метра в стеклянном кубе с прозрачным полом и с потрясающей панорамой на город? Или, например, наблюдать прекрасный закат с самого большого в мире одноопорного моста? Или очутиться в древних джунглях, бродить там в одиночку, будучи наедине с восхитительной природой? А как насчет того, чтобы побывать в пещерах, которым более 400 миллионов лет? А поучаствовать во втором по значимости шокирующем индусском празднике, который вы никогда не забудете? В общем, если вы любите приключения и места, до которых еще не добрались толпы русскоговорящих туристов, вам в Малайзию!

Нажмите,чтобы прочитать историю дальше По натуре я настоящая лягушка-путешественница. Начинала с традиционных Египта и Турции по путевкам, а закончила своим собственным путешествием в Шри-Ланку и Малайзию. И о последнем как раз расскажу. Скажу сразу — в отпуск я всегда летаю одна. Я девушка свободолюбивая, самостоятельная. Билеты покупаю минимум за полгода до поездки: так можно словить дешевые. Авиакомпания Etihad Airways проводила очень крутую распродажу билетов из Минска в страны Азии на полгода вперед. Информацию об этой акции я узнала, как всегда, на сайте vandrouki.by — билеты купила сразу же. Стоимость составила 1 140 рублей в обе стороны, включая багаж и ручную кладь. Выбрала Малайзию (хоть ничего о ней и не знала) в первую очередь потому, что туристу из Беларуси там можно до 30 дней находиться без визы. В этой стране более половины населения исповедует ислам, поэтому я сразу положила в чемодан длинные штаны и юбку, чтобы носить их в менее туристических местах.

Сразу расскажу о еде. Понятия «малазийская кухня» нет. Она представляет собой смешение кухонь ближайших стран — китайской, индийской, индонезийской, тайской. Что точно советую попробовать: 1. Баба-нёня кухня — древние рецепты местных жителей. 2. Десерт АВС — замороженный рис, мороженое и кокос. Очень необычный вкус. 3. Пирожок из дуриана. Здесь сложно дать оценку. Дуриан либо любят, либо ненавидят. Просто фрукт я побоялась пробовать, а вот пирожок купила. 4. Божественное кокосовое мороженое.

Вкусняшки Местный язык я, конечно, не знала, общалась кое-как на английском. Люди в Малайзии милые, добродушные, гостеприимные. Просто улыбайтесь и будьте открытыми: я случайно познакомилась с девушкой из одного города своего путешествия, она устроила мне небольшую экскурсию «от местных», провела меня на автобус. К слову, мы до сих пор общаемся.

Все жилье я бронировала на booking.com и одно на Agoda. Шикарный капсульный отель The Bed KLCC обошелся в 30 рублей с небольшим за ночь, самый дешевый стоил всего 10 рублей, комната с собственной уборной и душем в 20 метрах от моря (Izz Room Motel) — 40 рублей за ночь. Для посещения местных достопримечательностей советую приложение Klook: еще за две недели до поездки я купила там билеты на башни-близнецы, телебашню и даже приобрела местную симку с крутым тарифом. Билеты пришли на электронную почту, оставалось только распечатать. Мне чудом удалось оказаться в нужном месте в нужное время: во время моего нахождения на острове Пинанг праздновался один из самых масштабных и значимых религиозных праздников для индусов — Тайпусам. Не буду забивать вам голову его смыслом, лучше погуглите. Но в то, что я там увидела, мой мозг не хотел верить: тела мужчин протыкали штырями, копьями, ракушками, крюками. После этого участники обряда более пяти километров шли к храму на горе, куда приносили все необходимые дары богам.

Что еще я посетила? Например, в моем плане были пещеры Бату (те самые, которым более 400 миллионов лет). Город Малакка: удивительно красивый, фотогеничный, в нем бесконечно много художников, мастеров и мастериц. В Куала-Тахан меня ждала прогулка по самым древним джунглям, по которым, говорят, бродили еще динозавры! Именно там мне перебежал дорогу огромный варанище — я чуть не умерла со страха.

В джунглях я захотела попробовать что-то новенькое для себя и ночевала в палатке. Вышло так, что ночевала я не одна. Не подумайте ничего пошлого: когда я пришла в палатку, то увидела, что на моей подушке лежит он — огромный паук, размером с половину моей ладони. Пауков я не очень боюсь, но не люблю. В любом случае убивать его не стала: он ночевал где-то рядом. Особо приятно от этого не было: вспоминались американские фильмы, в которых ты просыпаешься от того, что по тебе что-то ползает. На острове Пинанг обязательно посетите город Джорджтаун. Чем он славится больше всего? Многообразием граффити. Что интересно, инициатором их создания стала местная власть.

Последние дни моего путешествия я тусовалась на острове Ланкгави. Жила на пляже Пантай-Ченанг — самом популярном и тусовочном, с демократичным по ценнику жильем. Кроме того, остров является островом беспошлинной торговли. Весь бюджет моей поездки в итоге составил около 2600 рублей.

История третья. Япония: «Анимешные персонажи спокойно расхаживают по улицам Токио»

Цитата: «В городе Киото — вся история. Кадры из фильма „Мемуары гейши“ просто на каждом шагу».



Третьей историей поделилась минчанка Виктория Горбатенкова, девушка работает в сфере IT

— Весной прошлого года я впервые прилетела в Японию и влюбилась в эту страну. Сказать, что я попала в какую-то другую реальность — ничего не сказать. Там на каждом шагу чему-то удивляешься и восхищаешься. До этого я уже побывала в некоторых европейских странах, в США, Азии. Но Япония не похожа ни на что.

Если вы не в курсе, визу в Японию делают в Минске. Бонус: она бесплатная. Записаться на прием в посольство можно по телефону. О всех необходимых документах можно узнать там же по телефону или на сайте . Скажу по секрету: японское посольство самое требовательное и самое лояльное одновременно. Если вдруг у вас не будет каких-то документов, вы где-то допустите ошибку — все можно будет исправить и донести. Документы стандартные: две короткие анкеты с фотографией, справка с места работы, выписка из банка, билеты. Наверное, самое интересное требование — программа пребывания: японцы любят, чтобы все было четко и подробно.

Нажмите,чтобы прочитать историю дальше Вариантов долететь из Минска в Токио много. Обычно я пользуюсь Aviasales, но в Японию все три раза летала Japan Airlines из Москвы. Когда летела первый раз, был конец апреля. Сакура к этому моменту уже отцвела. Конец апреля и начало мая — это сезон цветения глицинии и немофилы.

Летом советую планировать поездку на открытие горы Фудзи. Только в это время можно совершить восхождение. Ну и, конечно, не будем забывать, что Япония — государство островное, вокруг — моря и океаны. Специально ехать в Японию, чтобы полежать на пляже, конечно, не стоит, а вот добавить пару дней моря, если вы приехали летом, определенно рекомендую.

Осенью, с середины ноября, в Японии начинает краснеть клен, и это не менее прекрасно, чем когда цветет сакура. Но хватит о природе. Япония многогранна и не ограничивается одной природой. Токио Огромный город: население составляет 13 миллионов человек. История и новейшие технологии, мода и современное искусство — в этом городе все очень гармонично сочетается. Небоскребы, необычные перекрестки, парки, роботы, «космические» корабли, огромнейшее метро и вообще весь подземный токийский транспорт, который работает как часы, впечатляют.

Чем можно заняться в Токио? Утром приезжаете в район Асакуса (или прямо там и останавливайтесь на несколько дней), посмотрите буддийский храм Senso-ji, оттуда на «космическом» кораблике плывите на остров Одайба. В прошлом году там открылся первый в мире интерактивный музей цифрового искусства teamLab Borderless. Отдельный день нужно выделить на район Ginza с бутиками и магазинами. Посмотреть или даже прокатиться на картах по самой главной улице Токио в костюме покемона. Пожать лапу Хатико. Перейти самый популярный перекресток Сибуя. Лучше всего это сделать с 12−13 часов: как раз в это время его будет пересекать огромное количество людей в костюмах, идущих на обед. Энергетика в этом месте невероятная. Отдельного внимания заслуживают анимешные персонажи, которые спокойно расхаживают по улицам Токио. Осака Считается гастрономической столицей Японии. Если вы проведете здесь хотя бы неделю, то поймете, почему: рестораны там повсюду, и всегда очень вкусно. Осака очень отличается от Токио: здесь не так много людей, в городе почти нет машин, кроме такси. Если вы будете там, в первую очередь бегите в Universal Studio, особенно если являетесь фанатом Гарри Поттера или Сейлор Мун.

Universal Studio А еще в этом городе можно посмотреть на королевских пингвинов и потрогать за хвост ската.

В городе Киото — вся история. Кадры из фильма «Мемуары гейши» просто на каждом шагу. Дорога к храму Kiyomizu-dera — мое самое любимое место в Киото, а еще район Gion, где можно встретить настоящих гейш. Также Arashiyama с бамбуковой рощей, Ryoanji — уникальный музей камней, Fushimi Inari с бесконечными оранжевыми воротами и лисами и т.д.

Еще одно магическое место — храм Itsukushima. Утром, с приливом, ворота, ведущие к храму, стоят в воде и нему можно только подплыть. Вечером, с отливом, через эти же ворота можно уже пройти. Здесь можно совершить восхождение на небольшую гору Misen. С высоты посмотреть на устричные ловушки: регион славится своими устрицами, обязательно их здесь попробуйте. Также в этом месте обязательно стоит заночевать в рёкане — в гостинице в традиционном японском стиле. А утром, если повезет, здесь можно даже увидеть енотов.

На обратном пути советую заехать в Хиросиму. Посмотреть на купол атомного взрыва в центральной части. Посетить музей, узнать кто такая Садако Сасаки, и в знак мира сделать журавлика.

Транспорт в Японии дорогой. Например, поездка из Токио в Осаку и обратно обойдется в районе 28 000 йен (примерно 520 рублей). Из Осаки в Химедзи и обратно — около 146 рублей. Но путешествовать общественным транспортом в японии одно удовольствие. Сама не думала, что когда-нибудь смогу сказать такое. Незаменимый помощник в переездах — Japan Official Travel App. Качайте и пользуйтесь с удовольствием. Выбирайте куда хотите доехать, когда — и выбирайте оптимальный для себя вариант. Единственный минус этого приложения: оно работает только онлайн. Но на всех станциях в Японии есть вай-фай.

Что касается еды, я делю ее на два вида: классическая и современная. К классической отношу рамен, рис, дайкон, всякие интересные овощи странной консистенции. Такие блюда вы можете попробовать при храмах: например, в Киото или каких-нибудь отдаленных от города местах типа Hitachi парка. Самое же вкусное для меня в Японии — это якисоба, окономияки, сашими, суши, сукияки.

Настоящие суши Я уже представляю, как вы мысленно гуляете по Японии. Надеюсь, цифры расходов вас не огорчат, а наоборот замотивируют активно работать. Ведь на что еще тратить деньги, если не на впечатления? Билеты из Минска в Токио и назад — от 1 460 рублей;

гостиница на сутки — от 170 рублей;

питание в сутки — от 110 рублей. Все остальное зависит от ваших целей и желаний.

Ваше путешествие было еще более экстремальным и экзотичным? Тогда не позднее 14 июня с нетерпением ждем вашу историю на journey@tutbymedia.by !

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