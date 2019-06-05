В России психолог из детского сада испугалась из-за страшного рисунка ребенка. Мальчик лишь хотел есть

Источник материала: Tut.by

Пользователь сайта «Пикабу» с никнеймом Safoon рассказал о случае, произошедшем с его ребенком в детском саду. Его 5-летнего сына попросили нарисовать рисунок на свободную тему. Но полученный результат очень не понравился психологу.



Фото: pikabu.ru

— «Safoon, ваш сын нарисовал очень мрачную картинку. В ней преобладают черный, красный и…» Дальше я не слушал.

Вернувшись домой, мужчина решил все выяснить.

— Уже дома, поговорив с сыном, я узнал, что он хотел нарисовать. И знаете, у него классно получилось. Просто задание надо четко формулировать.



Фото: pikabu.ru