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В России психолог из детского сада испугалась из-за страшного рисунка ребенка. Мальчик лишь хотел есть

06.06.2019 10:21 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользователь сайта «Пикабу» с никнеймом Safoon рассказал о случае, произошедшем с его ребенком в детском саду. Его 5-летнего сына попросили нарисовать рисунок на свободную тему. Но полученный результат очень не понравился психологу.


Фото: pikabu.ru

— «Safoon, ваш сын нарисовал очень мрачную картинку. В ней преобладают черный, красный и…» Дальше я не слушал.

Вернувшись домой, мужчина решил все выяснить.

— Уже дома, поговорив с сыном, я узнал, что он хотел нарисовать. И знаете, у него классно получилось. Просто задание надо четко формулировать.


Фото: pikabu.ru
 
 
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5-летнего ребенка попросили нарисовать рисунок на свободную тему. Но полученный результат очень не понравился психологу.
 
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