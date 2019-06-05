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В России психолог из детского сада испугалась из-за страшного рисунка ребенка. Мальчик лишь хотел есть
06.06.2019 10:21 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пользователь сайта «Пикабу» с никнеймом Safoon
— «Safoon, ваш сын нарисовал очень мрачную картинку. В ней преобладают черный, красный и…» Дальше я не слушал.
Вернувшись домой, мужчина решил все выяснить.
— Уже дома, поговорив с сыном, я узнал, что он хотел нарисовать. И знаете, у него классно получилось. Просто задание надо четко формулировать.
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В России психолог из детского сада испугалась из-за страшного рисунка ребенка. Мальчик лишь хотел есть
5-летнего ребенка попросили нарисовать рисунок на свободную тему. Но полученный результат очень не понравился психологу.
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