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Настоящий аттракцион. Посмотрите, как в США спасатели эвакуировали женщину с гор на вертолете
06.06.2019 18:09 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
74-летняя американка из штата Аризона отправилась в поход в горы, где получила травму. Ее решили эвакуировать с помощью вертолета и специальных носилок, но что-то пошло не так,
Обычно специалисты используют специальный трос, чтобы носилки не вращались. Но в этот раз трос сломался, поэтому женщина пережила настоящее приключение: носилки, наоборот, начали вращаться все быстрее и быстрее.
Более того, когда спасатели опустили носилки ближе к земле, вращение еще более увеличилось.
Благо все обошлось: женщина была доставлена в больницу, испытав по пути лишь небольшую слабость и головокружение.
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74-летняя американка из штата Аризона отправилась в поход в горы, где получила травму. Ее решили эвакуировать с помощью вертолета и специальных носилок, но что-то...
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