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Настоящий аттракцион. Посмотрите, как в США спасатели эвакуировали женщину с гор на вертолете

06.06.2019 18:09 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

74-летняя американка из штата Аризона отправилась в поход в горы, где получила травму. Ее решили эвакуировать с помощью вертолета и специальных носилок, но что-то пошло не так, пишет buzzfeednews.com.

Обычно специалисты используют специальный трос, чтобы носилки не вращались. Но в этот раз трос сломался, поэтому женщина пережила настоящее приключение: носилки, наоборот, начали вращаться все быстрее и быстрее.

Более того, когда спасатели опустили носилки ближе к земле, вращение еще более увеличилось.

Благо все обошлось: женщина была доставлена в больницу, испытав по пути лишь небольшую слабость и головокружение.

 
 
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74-летняя американка из штата Аризона отправилась в поход в горы, где получила травму. Ее решили эвакуировать с помощью вертолета и специальных носилок, но что-то...
 
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