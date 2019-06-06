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ФОТОФАКТ: Концерт группы "Аура" "Чаравала"
06.06.2019 23:51 — Новости Культуры | БелТА
Источник материала: БелТА
6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая концертная программа группы "Аура" "Чаравала" - это два часа красивой лиричной музыки. Песни Юлии Быковой и Евгения Олейника, лидеров группы Аура, по праву считаются классикой современной белорусской культуры. "Куточак Беларусi", "Родники", "Затрымай мяне" и другие песни Ауры в сопровождении лучших белорусских музыкантов в самом романтичном зале Минска.-0-
Фото Андрея Покумейко
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6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая концертная программа группы "Аура" "Чаравала" - это два часа красивой лиричной музыки. Песни Юлии Быковой и Евгения Олейника, лидеров...
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