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ФОТОФАКТ: Концерт группы "Аура" "Чаравала"

06.06.2019 23:51 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ФОТОФАКТ: Концерт группы "Аура" "Чаравала"

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая концертная программа группы "Аура" "Чаравала" - это два часа красивой лиричной музыки. Песни Юлии Быковой и Евгения Олейника, лидеров группы Аура, по праву считаются классикой современной белорусской культуры. "Куточак Беларусi", "Родники", "Затрымай мяне" и другие песни Ауры в сопровождении лучших белорусских музыкантов в самом романтичном зале Минска.-0-

Фото Андрея Покумейко

 
Теги: Минск
 
 
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6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая концертная программа группы "Аура" "Чаравала" - это два часа красивой лиричной музыки. Песни Юлии Быковой и Евгения Олейника, лидеров...
 
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