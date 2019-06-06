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Афиша в Городке с 8 по 14 июня

07.06.2019 — Новости Культуры | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

 Афиша городских мероприятий с 8 по  14 июня

Кинотеатр «Родина» по 12 июня

13.40, 17.40 — «Тайная жизнь домашних животных 2», 3D, 6+

15.20 — «Годзилла 2: король монстров» 3D, 12+

19.20 — «Домино» 2D, 18+

21.00 — «Рокетмен» 2D, 18+

Дом ремёсел и фольклора

с 10 — выставка лучших работ конкурса «Ці знаў хто з вас, браткі, Тараса?»

Районный краеведческий музей

выставка художника-земляка В. Дуборезова «Мастерство добрых рук»;

11, 12.00 — музейное занятие «Волшебный букет» о растениях Красной книги Республики Беларусь;

13, 10.00,11.00 — программа «Тайны старого сундука»;

14, 10.00 — программа «Тайны старого сундука»;

14, 11.00 — музейное занятие «Путешествие по реке времени».

Центральная районная библиотека

выставка к 80-летию поэта-земляка В.М. Скоринкина «Песні шчырыя і празрыстыя, асцярожна людзям нясу…»;

выставка «Книжная эстафета солнечного лета»;

11, 10.00, 11.00кукольный спектакль «Хищный заяц»;

14, 10.00 - день весёлых затей «Пусть лето звонкое смеётся»;

15, 11.00, 16.00 — игротека «Закон для всех и каждого».

Городской стадион

11 - финал первенства Витебской области по футболу среди юношей;

14, 10.00 — районные соревнования по безопасности жизнедеятельности среди команд оздоровительных лагерей, созданных на базе учреждений образования Городокского района.

Афиша в Городке с 8 по 14 июня

 

 

 
 
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 Афиша городских мероприятий с 8 по  14 июня Кинотеатр «Родина» по 12 июня 13.40, 17.40 — «Тайная жизнь домашних животных 2», 3D, 6+ 15.20 — «Годзилла 2: король монстров» 3D,...
 
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