|
Афиша в Городке с 8 по 14 июня
07.06.2019 — Новости Культуры | Гарадоцкi веснiк
Источник материала: Гарадоцкi веснiк
Афиша городских мероприятий с 8 по 14 июня
Кинотеатр «Родина» по 12 июня
13.40, 17.40 — «Тайная жизнь домашних животных 2», 3D, 6+
15.20 — «Годзилла 2: король монстров» 3D, 12+
19.20 — «Домино» 2D, 18+
21.00 — «Рокетмен» 2D, 18+
Дом ремёсел и фольклора
с 10 — выставка лучших работ конкурса «Ці знаў хто з вас, браткі, Тараса?»
Районный краеведческий музей
выставка художника-земляка В. Дуборезова «Мастерство добрых рук»;
11, 12.00 — музейное занятие «Волшебный букет» о растениях Красной книги Республики Беларусь;
13, 10.00,11.00 — программа «Тайны старого сундука»;
14, 10.00 — программа «Тайны старого сундука»;
14, 11.00 — музейное занятие «Путешествие по реке времени».
Центральная районная библиотека
выставка к 80-летию поэта-земляка В.М. Скоринкина «Песні шчырыя і празрыстыя, асцярожна людзям нясу…»;
выставка «Книжная эстафета солнечного лета»;
11, 10.00, 11.00 — кукольный спектакль «Хищный заяц»;
14, 10.00 - день весёлых затей «Пусть лето звонкое смеётся»;
15, 11.00, 16.00 — игротека «Закон для всех и каждого».
Городской стадион
11 - финал первенства Витебской области по футболу среди юношей;
14, 10.00 — районные соревнования по безопасности жизнедеятельности среди команд оздоровительных лагерей, созданных на базе учреждений образования Городокского района.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Афиша городских мероприятий с 8 по 14 июня Кинотеатр «Родина» по 12 июня 13.40, 17.40 — «Тайная жизнь домашних животных 2», 3D, 6+ 15.20 — «Годзилла 2: король монстров» 3D,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)