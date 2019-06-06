В Международный день защиты детей в Глусском районном историко-краеведческом музее открылась выставка «Шедевры арт-крошек, или Арт-крошечные шедевры — 2»

Источник материала: Радзiма





Познакомиться с творчеством юных дарований, которые занимаются в творческом объединении гимназии Глуска «Арт-кроха», можно в Глусском районном историко-краеведческом музее. Именно там в Международный день защиты детей, 1 июня, открылась выставка «Шедевры арт-крошек, или Арт-крошечные шедевры — 2».















На открытии выставки присутствовали директор гимназии Сергей Сергеев, руководитель объединения Елена Петрова, юные художники в возрасте от двух до семи лет с мамами и папами, дедушками и бабушками.











На праздник, который прошел под девизом «Всё лучшее — детям», к ребятам пришел персонаж из мультфильма «Тролли» — веселый Цветан. Ему и всем, кто собрался в музее, ребятишки рассказывали о себе, о том, как они придумывают и делают свои картины. Всего было ни много ни мало — 80 работ.

После открытия выставки остоялась развлекательная программа. Юные мастера красок и кисточек приняли активное участие в танцевальном флешмобе, рисовали на асфальте, делали фигурки из воздушных шариков.

Закончилось мероприятие общим фотоснимком и вручением маленьким художникам небольших сувениров и сладостей от районного комитета Белорусского республиканского союза молодежи (в рамках акции «День защиты детей с БРСМ»).







Приобщиться к творчеству юных глусчан может каждый: выставка работ воспитанников творческого объединения «Арт-кроха» продлится до конца июня.

Алёна ЗМИТРОВИЧ

Фото автора