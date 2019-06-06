Полиция США штурмовала дом, в котором засел грабитель, а пришлось выгонять оленя. Видео операции

Источник материала: Tut.by

Полиция штата Техас получила информацию, что в один из домов кто-то проник через разбитое окно. Офицеры приехали на место, услышали в доме шорох и решили штурмовать здание. И во время штурма обнаружили внутри... оленя! Животное пришлось выгонять, и брутальный штурм превратился в веселую операцию, полицейские вооружились стульями вместо пистолетов. Посмотрите видео с нательной камеры одного из правоохранителей!