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Полиция США штурмовала дом, в котором засел грабитель, а пришлось выгонять оленя. Видео операции
07.06.2019 16:23 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Полиция штата Техас получила информацию, что в один из домов кто-то проник через разбитое окно. Офицеры приехали на место, услышали в доме шорох и решили штурмовать здание. И во время штурма обнаружили внутри... оленя! Животное пришлось выгонять, и брутальный штурм превратился в веселую операцию, полицейские вооружились стульями вместо пистолетов. Посмотрите видео с нательной камеры одного из правоохранителей!
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Посмотрите на веселую спецоперацию: полиция США искала грабителя, а обнаружила оленя!
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