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Гран-при конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни завоевала Яна Мармыш

07.06.2019 22:25 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июня, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Обладателем Гран-при Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни стала представительница Минской области Яна Мармыш. Имена лучших объявили сегодня в Молодечно, передает корреспондент БЕЛТА.

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7 июня, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Обладателем Гран-при Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни стала представительница Минской...
 
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