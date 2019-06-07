Пожалуй, самое нелепое ограбление попало на видео: трое налетчиков боролись с дверью

Источник материала: Tut.by

Трое неизвестных совершили дерзкий налет на один из ювелирных магазинов Лондона. Но у мужчин все пошло не по плану: грабителям помешала... дверь! Она была снабжена хитрым механизмом, из-за которого ограбление претендует на звание самого неуклюжего и неорганизованного. Посмотрите видео с камер наблюдения.