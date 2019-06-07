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Пожалуй, самое нелепое ограбление попало на видео: трое налетчиков боролись с дверью

08.06.2019 09:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трое неизвестных совершили дерзкий налет на один из ювелирных магазинов Лондона. Но у мужчин все пошло не по плану: грабителям помешала... дверь! Она была снабжена хитрым механизмом, из-за которого ограбление претендует на звание самого неуклюжего и неорганизованного. Посмотрите видео с камер наблюдения.

 
 
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Посмотрите видео с очень неуклюжим ограблением. Грабителям помешала дверь
 
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