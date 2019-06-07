Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения первенца

Источник материала: Tut.by

Жена принца Гарри Меган впервые вышла в свет после рождения ребенка. Герцогиня Сассекская приняла участие в праздничных мероприятиях в честь дня рождения королевы.



Члены королевской семьи на балконе Букингемского дворца смотрят парад BBC. Лондон, 8 июня 2019 года. Фото: Reuters

В британской королевской семьи существует давний обычай — день рождения Елизаветы II отмечают дважды в год: в апреле, когда она появилась на свет, и в июне. По этому случаю проводится военный парад. Парад проводят с 1748 года. Экипажи доставили Елизавету II и членов королевской семьи в Букингемский дворец, где все собрались на балконе и приветствовали собравшихся, участников парада и пилотов Королевских ВВС.



Экипаж королевы на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне, 8 июня 2019 года. Фото: Reuters



Елизавета II приветствует граждан с балкона дворца, 8 июня 2019 года. Фото: Reuters

На торжествах была и герцогиня Сассекская. Она впервые появилась на публике после рождения сына месяц назад. Мальчик появился на свет 6 мая и стал для пары первым ребенком.



Меган Маркл вместе с мужем принцем Гарри. Лондон, 8 июня 2019 года. Фото: Reuters



Герцогиня Сассекская в экипаже вместе с женами принца Чарльза герцогиней Корнуольской Камиллой и принца Уильяма герцогиней Кембриджской Кейт Мидлтон. Лондон, 8 июня 2019 года. Фото: Reuters

Сын Гарри и Меган стал седьмым в очереди на престол. Первый в этом списке — принц Чарльз (старший сын Елизаветы II), за ним — принц Уильям (старший сын принца Чарльза), после — принц Джордж (старший сын принца Уильяма). Сестра и брат Джорджа — принцесса Шарлотта и принц Луи занимают четвертое и пятое место в очереди, потом уже идет принц Гарри (младший сын принца Чарльза).



Фото: Reuters