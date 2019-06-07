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Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения первенца
08.06.2019 17:50 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жена принца Гарри Меган впервые вышла в свет после рождения ребенка. Герцогиня Сассекская приняла участие в праздничных мероприятиях в честь дня рождения королевы.
В британской королевской семьи существует давний обычай — день рождения Елизаветы II отмечают дважды в год: в апреле, когда она появилась на свет, и в июне. По этому случаю проводится военный парад. Парад проводят с 1748 года. Экипажи доставили Елизавету II и членов королевской семьи в Букингемский дворец, где все собрались на балконе и приветствовали собравшихся, участников парада и пилотов Королевских ВВС.
На торжествах была и герцогиня Сассекская. Она впервые появилась на публике после рождения сына месяц назад. Мальчик
Сын Гарри и Меган стал седьмым в очереди на престол. Первый в этом списке — принц Чарльз (старший сын Елизаветы II), за ним — принц Уильям (старший сын принца Чарльза), после — принц Джордж (старший сын принца Уильяма). Сестра и брат Джорджа — принцесса Шарлотта и принц Луи занимают четвертое и пятое место в очереди, потом уже идет принц Гарри (младший сын принца Чарльза).
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Герцогиня Сассекская приняла участие в праздничных мероприятиях в честь дня рождения королевы.
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