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Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения первенца

08.06.2019 17:50 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жена принца Гарри Меган впервые вышла в свет после рождения ребенка. Герцогиня Сассекская приняла участие в праздничных мероприятиях в честь дня рождения королевы.


Члены королевской семьи на балконе Букингемского дворца смотрят парад BBC. Лондон, 8 июня 2019 года. Фото: Reuters

В британской королевской семьи существует давний обычай — день рождения Елизаветы II отмечают дважды в год: в апреле, когда она появилась на свет, и в июне. По этому случаю проводится военный парад. Парад проводят с 1748 года. Экипажи доставили Елизавету II и членов королевской семьи в Букингемский дворец, где все собрались на балконе и приветствовали собравшихся, участников парада и пилотов Королевских ВВС.


Экипаж королевы на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне, 8 июня 2019 года. Фото: Reuters

Елизавета II приветствует граждан с балкона дворца, 8 июня 2019 года. Фото: Reuters

На торжествах была и герцогиня Сассекская. Она впервые появилась на публике после рождения сына месяц назад. Мальчик появился на свет 6 мая и стал для пары первым ребенком.


Меган Маркл вместе с мужем принцем Гарри. Лондон, 8 июня 2019 года. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекская в экипаже вместе с женами принца Чарльза герцогиней Корнуольской Камиллой и принца Уильяма герцогиней Кембриджской Кейт Мидлтон. Лондон, 8 июня 2019 года. Фото: Reuters

Сын Гарри и Меган стал седьмым в очереди на престол. Первый в этом списке — принц Чарльз (старший сын Елизаветы II), за ним — принц Уильям (старший сын принца Чарльза), после — принц Джордж (старший сын принца Уильяма). Сестра и брат Джорджа — принцесса Шарлотта и принц Луи занимают четвертое и пятое место в очереди, потом уже идет принц Гарри (младший сын принца Чарльза).


Фото: Reuters
 
 
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Герцогиня Сассекская приняла участие в праздничных мероприятиях в честь дня рождения королевы.
 
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