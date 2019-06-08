|
Фотоотдых. Поехать в Барселону, чтобы исполнить мечту детства
09.06.2019 09:30 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У каждого человека есть мечта. Вот и у моего мужа, фаната футбольного клуба «Барселона», была мечта детства: попасть на матч любимой команды. Наконец, в свои 28 лет, он ее осуществил. Ну и какая поездка без любимой жены?
Автор «Фотоотдыха»: Анастасия Волченкова
Гордая, самовлюбленная, взрывная и влюбляющая — это все про Барселону. Один из самых красивых городов не только Европы, но и всего света. Туда мы отправились в мае этого года.
Муж ехал исключительно ради футбола, но когда увидел всю красоту, то ходил, как я: с открытым ртом. Передвигаться по городу можно пешком, расстояния до 7 км мы преодолевали именно так, также практически везде можно добраться на метро, что очень удобно.
Проезд в метро стоит 2,2 евро, но можно сэкономить, купив проездной Т10 на 10 поездок за 10,5 евро.
Еще один вариант передвижения — это такси. Все такси в городе черно-желтого цвета. Цвета траура и позора. (По легенде, так решили власти после смерти архитектора Гауди, которого сбил трамвай, а все извозчики проехали мимо и не помогли). Проезд на такси стоит практически так же, как и у нас. А если учитывать наши поездки от борта, то однозначно дешевле.
Барселона — это бешеная энергия Дали, чумовая архитектура Гауди, активное движение велосипедного трафика и бесконечная сангрия. Сангрию подают везде, у них она считается прохладительным напитком. Цены разные, зависит от места расположения заведения. Там, где пробовали мы, цены были 10−13 евро за 1 литр.
Цены на еду тоже разные. Кофе и круассан утром стоят 2 евро, а завтрак (бекон, картошка и яйцо) — 5 евро. Обед по системе del dia (как правило, из 2−3 блюд), 8−12 евро. Но мы оказались хитрее: нашли несколько ресторанов по системе «шведский стол», платили за вход 10,5 евро и набивали животы так, что сложно было выйти из-за стола. Но каждому свое, конечно.
Во время прогулок в центре советую зайти на рынок Бокерия и полакомиться всевозможными фруктами и свежевыжатыми соками.
Барселона — это город Гауди, поэтому побывать здесь и не увидеть творений великого мастера — это преступление. Самое главное его творение — храм Святого Семейства. Возведение его началось в 1882 году на частные пожертвования. Строительные работы идут до сих пор.
Есть даже такая байка: мол, когда достроят Саграду Фамилию — наступит конец света. Это действительно невероятно красивое и масштабное строение.
Парк Гуэль — еще один уголок, связанный с именем Антонио Гауди. Гауди не признавал прямых линий и монотонности в цвете. Поэтому все его творения имеют необычные изгибы и яркие краски. Сам город-парк не очень большой, чего не скажешь о скоплении туристов — их тьма. Только билеты покупайте заранее, на сайте, чтоб не стоять в огромных очередях.
Самая высокая точка каталонской столицы — гора Тибидабо. Добраться из центра сюда сложно, но оно однозначно того стоит. Это магическое место, которое должно быть обязательным пунктом вашей программы, ведь отсюда открываются захватывающие виды на город.
Здесь же находится место съемок знаменитого фильма Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона». Но едут сюда не только посмотреть сверху на город, но и в храм Святого Сердца, расположенный здесь же.
Главная визитная карточка этого храма находится на его вершине — это величественная статуя Иисуса Христа, словно обнимающего весь мир.
Яркие эмоции вызвал, конечно же, монастырь Монсеррат. Он расположен в 50 км от Барселоны, на высоте 725 метров над уровнем моря. Добраться туда очень просто: каждый час с барселонской площади Испания отправляется поезд. Билет в обе стороны плюс подъем к монастырю на фуникулере стоит 22,5 евро на человека.
В настоящее время монастырь является обителью более 70 монахов, которые принимают паломников со всего мира. В часовне Божьей Матери находится статуя Черной Мадонны.
Считается, что статуя помогает всем нуждающимся, а в благодарность путешественники приносят в дар символы исполнения желания: детские вещи, костыли и многое другое.
Ну и конечно же, пару слов о цели нашей поездки — футболе. Это что-то невероятное: стадион — это отдельный мир футбольных фанатов, атмосфера непередаваемая, к концу матча я уже выкрикивала их кричалки. А муж чуть не терял сознание от восторга.
Шутка, конечно. Муж счастлив, и это главное. P. S. «Больше чем просто клуб».
Это были незабываемые 5 дней. Более 120 000 шагов и миллион положительных эмоций.
Приезжая сюда серым и усталым, ты покидаешь город с таким зарядом сил и энергии, что пограничники в аэропорту опасливо щурятся.
***
Друзья, многие из вас путешествуют за пределами нашей страны. Если у вас есть интересные фотографии с отдыха и желание рассказать о любимом месте читателям TUT.BY, то с радостью ждем на адрес media@tutby.com с пометкой «Фотоотдых»:
1. Историю вашего путешествия (Документ Word) — где и с кем вам посчастливилось побывать. Как долго? Почему выбор пал именно на эту страну? Что вам запомнилось, не понравилось, удивило? Какие там люди, стиль жизни, цены, традиции? Архитектура и природа? И любые другие мелочи — важен именно ваш субъективный взгляд.
2. Фото присылайте отдельно от текста в ОДНОМ архиве. Размер — максимум 1200 пикселей по большей стороне. Количество снимков: от 20 до 40. Будет удобно их пронумеровать, а номера снимков поставить в тексте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«У моего мужа, фаната футбольного клуба "Барселона", была мечта детства: попасть на матч любимой команды. Наконец, в свои 28 лет, он ее осуществил».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)