Фотоотдых. Поехать в Барселону, чтобы исполнить мечту детства

Источник материала: Tut.by

У каждого человека есть мечта. Вот и у моего мужа, фаната футбольного клуба «Барселона», была мечта детства: попасть на матч любимой команды. Наконец, в свои 28 лет, он ее осуществил. Ну и какая поездка без любимой жены?

Автор «Фотоотдыха»: Анастасия Волченкова





Гордая, самовлюбленная, взрывная и влюбляющая — это все про Барселону. Один из самых красивых городов не только Европы, но и всего света. Туда мы отправились в мае этого года.





Муж ехал исключительно ради футбола, но когда увидел всю красоту, то ходил, как я: с открытым ртом. Передвигаться по городу можно пешком, расстояния до 7 км мы преодолевали именно так, также практически везде можно добраться на метро, что очень удобно.





Проезд в метро стоит 2,2 евро, но можно сэкономить, купив проездной Т10 на 10 поездок за 10,5 евро.









Еще один вариант передвижения — это такси. Все такси в городе черно-желтого цвета. Цвета траура и позора. (По легенде, так решили власти после смерти архитектора Гауди, которого сбил трамвай, а все извозчики проехали мимо и не помогли). Проезд на такси стоит практически так же, как и у нас. А если учитывать наши поездки от борта, то однозначно дешевле.





Барселона — это бешеная энергия Дали, чумовая архитектура Гауди, активное движение велосипедного трафика и бесконечная сангрия. Сангрию подают везде, у них она считается прохладительным напитком. Цены разные, зависит от места расположения заведения. Там, где пробовали мы, цены были 10−13 евро за 1 литр.





Цены на еду тоже разные. Кофе и круассан утром стоят 2 евро, а завтрак (бекон, картошка и яйцо) — 5 евро. Обед по системе del dia (как правило, из 2−3 блюд), 8−12 евро. Но мы оказались хитрее: нашли несколько ресторанов по системе «шведский стол», платили за вход 10,5 евро и набивали животы так, что сложно было выйти из-за стола. Но каждому свое, конечно.









Во время прогулок в центре советую зайти на рынок Бокерия и полакомиться всевозможными фруктами и свежевыжатыми соками.









Барселона — это город Гауди, поэтому побывать здесь и не увидеть творений великого мастера — это преступление. Самое главное его творение — храм Святого Семейства. Возведение его началось в 1882 году на частные пожертвования. Строительные работы идут до сих пор.





Есть даже такая байка: мол, когда достроят Саграду Фамилию — наступит конец света. Это действительно невероятно красивое и масштабное строение.

Парк Гуэль — еще один уголок, связанный с именем Антонио Гауди. Гауди не признавал прямых линий и монотонности в цвете. Поэтому все его творения имеют необычные изгибы и яркие краски. Сам город-парк не очень большой, чего не скажешь о скоплении туристов — их тьма. Только билеты покупайте заранее, на сайте, чтоб не стоять в огромных очередях.



«Пряничные» домики в парке Гуэля, созданные Антонио Гауди





Самая высокая точка каталонской столицы — гора Тибидабо. Добраться из центра сюда сложно, но оно однозначно того стоит. Это магическое место, которое должно быть обязательным пунктом вашей программы, ведь отсюда открываются захватывающие виды на город.



Вид с горы Тибидабо

Здесь же находится место съемок знаменитого фильма Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона». Но едут сюда не только посмотреть сверху на город, но и в храм Святого Сердца, расположенный здесь же.





Главная визитная карточка этого храма находится на его вершине — это величественная статуя Иисуса Христа, словно обнимающего весь мир.

Яркие эмоции вызвал, конечно же, монастырь Монсеррат. Он расположен в 50 км от Барселоны, на высоте 725 метров над уровнем моря. Добраться туда очень просто: каждый час с барселонской площади Испания отправляется поезд. Билет в обе стороны плюс подъем к монастырю на фуникулере стоит 22,5 евро на человека.





В настоящее время монастырь является обителью более 70 монахов, которые принимают паломников со всего мира. В часовне Божьей Матери находится статуя Черной Мадонны.



Вход в часовню, где находится Черная Мадонна





Считается, что статуя помогает всем нуждающимся, а в благодарность путешественники приносят в дар символы исполнения желания: детские вещи, костыли и многое другое.

Ну и конечно же, пару слов о цели нашей поездки — футболе. Это что-то невероятное: стадион — это отдельный мир футбольных фанатов, атмосфера непередаваемая, к концу матча я уже выкрикивала их кричалки. А муж чуть не терял сознание от восторга.





Шутка, конечно. Муж счастлив, и это главное. P. S. «Больше чем просто клуб».

Это были незабываемые 5 дней. Более 120 000 шагов и миллион положительных эмоций.









Приезжая сюда серым и усталым, ты покидаешь город с таким зарядом сил и энергии, что пограничники в аэропорту опасливо щурятся.

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