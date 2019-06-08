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Одеяло с госсимволикой, толстовка «Россия и Беларусь вместе». Что предлагает интернет-магазин из США

09.06.2019 12:46 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский интернет-магазин Love The World разместил на своем сайте продукцию, связанную с Беларусью. Это футболки, толстовки, чехлы и даже одеяла с официальной символикой. Правда, за доставку каждой вещи в Беларусь придется дополнительно заплатить 150 долларов.


Цена толстовки «День союза Беларуси и России» — 79.99 долларов

Толстовка «Беларусь и Россия вместе»

Эта футболка обойдется вам в 55,99 долларов

Пуловер с капюшоном — 86,99 долларов

Чехол на сидение обойдется в 89,99 долларов

Кроссовки можно купить за 79.99 долларов

Цена — 59.99 долларов

Стоимость этого одеяла с капюшоном 96.99 долларов
 
 
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Американский интернет-магазин Love The World разместил на своем сайте продукцию, связанную с Беларусью. Это футболки, толстовки, чехлы и даже одеяла с официальной...
 
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