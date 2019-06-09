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Трубач над городом: музыкант придумал для Витебска новую красивую традицию

10.06.2019 13:08 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Музыкант и художник Евгений Половинский подарил Витебску уже два проекта: арт-скамейку «сидейка» и человечка-экскурсовода Дядю Витю, который живет в фонарях. Теперь он придумал для города новую «фишку» — чтобы на ратуше каждый день играл трубач. «Радыё Свабода» посмотрела, как музыкант попробовал воплотить свою идею (пока — в тестовом режиме). Чтобы проект осуществился, нужно одобрение местной власти.


Музейные сотрудники — за идею с трубачом. Рассматривают ее как еще одну возможность использовать потенциал ратуши. С апреля по октябрь обзорную площадку на башне открывают для посетителей. Этого расписания должен придерживаться и трубач.

Евгений хочет подниматься на ратушу ежедневно, чтобы исполнять классическую композицию на 3−5 минут. Вероятно, в полдень. В это время в центре Витебска тихо: кафе и рестораны усиливают звук ближе к вечеру, не звучат и церковные колокола.

Какую композицию исполнять, музыкант будет решать сам:

— Я хочу сохранить момент непредсказуемости. Чтобы люди точно знали время, когда на ратушу выходит трубач, но никогда не догадывались, что он будет играть.

Исполнитель также оставляет за собой право решать, на какой стороне башни стоять. Квадратная обзорная площадка открыта ветрам:

— Ветер — постоянная проблема для духовиков. Надо сильно дуть, а это делает дыхание более тяжелым. Против ветра трубач наверняка не будет стоять. Но на ратуше есть возможность стать за ротондой. А в дождь, вероятно, трубач вообще не будет выходить на башню.

Трубе будет аккомпанировать рояль. В тестовом режиме с Евгением сыграла преподаватель музыкального колледжа имени Соллертинского Ирина Ефимова.

— Желательно, чтобы все инструменты звучали живьем. Но я понимаю, что рояль на ратушу не затащишь, — говорит Половинский.

Сложность проекта — и в том, что нужно приобрести звукоусиливающие приспособления. Чтобы сыграть в тестовом режиме, аппаратуру и звукооператора Евгению одолжили добрые люди.

Первое время Евгений планирует подниматься на ратушу сам. Однако, признается музыкант, весь проект тянуть одному не по силам. Поэтому нужны помощники-трубачи, которые не боятся высоты.

— Я подобрал музыку, которую нельзя играть неподготовленным. Иначе это может выглядеть провинциально и навредить городу.

Остается согласовать идею с городскими властями. И, вероятно, трубач сыграет на ратуше уже этим летом.

— Хорошо было бы начать в Витебске такую ​​традицию, — считает Евгений. — Играть над городом, стоят на высоте и транслировать красоту из своего инструмента — чувства незабываемые.

А пока же на балкон ратуши по субботам выходит скрипачка, чтобы исполнить попурри из французских, еврейских и белорусских мелодий.

 
Теги: Витебск
 
 
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Музыкант и художник Евгений Половинский подарил Витебску уже два проекта: арт-скамейку «сидейка» и человечка-экскурсовода Дядю Витю, который живет в фонарях....
 
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