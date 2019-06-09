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Рыба перешла дорогу, опираясь на плавники: посмотрите, как это выглядит

10.06.2019 16:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Таиланде, недалеко от Бангкока, на видео сняли рыбу, которая переходила дорогу, опираясь на плавники. Это выглядит очень необычно, но такое явление — далеко не редкость. Эта рыба называется анабас, и больше всего она напоминает окуня. Анабас умеет долго обходиться без воздуха, благодаря чему он может выходить на берег в поисках лучших для себя условий. Из-за способности выживать вне воды эту рыбу любят продавцы на рынках, ведь она долгое время остается свежей.

 
 
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В Таиланде, недалеко от Бангкока, на видео сняли рыбу, которая переходила дорогу, опираясь на плавники.
 
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