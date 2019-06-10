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В Брест прилетела самая большая за последнее десятилетие стая бабочек-репейниц

11.06.2019 08:35 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Через Брест проходит массовая миграция бабочек-репейниц, сообщил TUT.BY замдиректора Полесского аграрно-экологического института НАН Виктор Демянчик.


Фото: Полесский аграрно-экологический институт НАН

— В начале апреля их заметили в Израиле. Туда прилетела огромная стая из Африки. Постепенно они дотянулись до Бреста. В эти дни их особенно много в городе. Бабочка-репейница — единственная, которая в Европе мигрирует огромными стаями, — сообщил Виктор Демянчик.

Бабочки-репейницы мигрируют два раза в год. Весной они летят из Северной Африки в Европу, а осенью — обратно. Перед вылетом они собираются в большие стаи, численностью более тысячи особей.


— Сейчас идет их массовый пролет. Часть оседает у нас, а часть летит дальше, на север. Раньше они через нас мигрировали, но не в таких количествах. По результатам нашего мониторинга, за последнее десятилетие такое массовое явление впервые. И в Израиле наши коллеги отмечают, что и для них эта одна из самых крупных миграций за последнее время, — отметил специалист.

Воздействие репейниц на окружающую среду минимально, сообщает портал beetlestop.ru. Их гусеницы поражают в основном сорные растения, да и то в небольшом объеме. Вымерзание целых поколений в некоторых регионах приводит к сокращению их численности.

 
Теги: Брест
 
 
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Часть из них осядет в городе, а остальные продолжат путь на север.
 
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