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В Брест прилетела самая большая за последнее десятилетие стая бабочек-репейниц
11.06.2019 08:35 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Через Брест проходит массовая миграция бабочек-репейниц, сообщил TUT.BY замдиректора Полесского аграрно-экологического института НАН Виктор Демянчик.
— В начале апреля их заметили в Израиле. Туда прилетела огромная стая из Африки. Постепенно они дотянулись до Бреста. В эти дни их особенно много в городе. Бабочка-репейница — единственная, которая в Европе мигрирует огромными стаями, — сообщил Виктор Демянчик.
Бабочки-репейницы мигрируют два раза в год. Весной они летят из Северной Африки в Европу, а осенью — обратно. Перед вылетом они собираются в большие стаи, численностью более тысячи особей.
— Сейчас идет их массовый пролет. Часть оседает у нас, а часть летит дальше, на север. Раньше они через нас мигрировали, но не в таких количествах. По результатам нашего мониторинга, за последнее десятилетие такое массовое явление впервые. И в Израиле наши коллеги отмечают, что и для них эта одна из самых крупных миграций за последнее время, — отметил специалист.
Воздействие репейниц на окружающую среду минимально,
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Часть из них осядет в городе, а остальные продолжат путь на север.
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