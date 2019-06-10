«Просыпаешься ― и сразу идешь мыть лотки». Заводчица кошек ― об уходе за питомцами

Источник материала: Tut.by

Прижатые к голове ушки, кукольные мордочки и удивленные глаза. Именно так выглядят шотландские вислоухие кошки, или скоттиш-фолды. Какой нрав у представителей этой породы? К чему нужно быть готовым хозяевам «шотландцев»? Требуют ли они особого ухода? Вместе с Purina ProPlan мы узнали всё это у заводчицы шотландских кошек Елены Свиридович.

«Хотели покупать кошку без документов, но передумали»





Питомник LADY KOSHKA располагается прямо у Елены дома. Каждый котик ― полноправный член семьи. Сейчас героиня находится в декретном отпуске. В уходе за питомцами ей помогает муж. Пятилетний сын и двухлетняя дочка тоже не обделяют животных вниманием.

Первую шотландскую кошку супруги приобрели больше пяти лет назад. Елена вспоминает, что очень долго уговаривала мужа ― и в конце концов тот сдался. Одновременно героиня вступила в Клуб любителей кошек «ИРБИС».

― Сначала мы хотели покупать «шотландку» без документов, но потом передумали и взяли с родословной. Через некоторое время решились «повязать» кошку с котом. А когда съездили с нашей домашней любимицей на первую выставку, остались безумно довольны. И понеслось: купили вторую кошку, потом кота… И вот их стало очень много, — смеется заводчица.

Сейчас в квартире героини живет трое взрослых «шотландцев» и трое котят, а еще двое находятся на совладении. Это значит, что ухаживают за ними другие хозяева, а Елена возит «шотландцев» на выставки и забирает по одному котенку с каждого помета.





― Когда-то я думала разводить собак. Но ведь за ними нужно постоянно следить, выгуливать. А кошки независимые, они всегда сами по себе. Их и к выставкам подготовить проще: помыть да причесать, — рассуждает героиня.

Конечно, такое количество питомцев в доме требует определенной перестройки быта.

― Просыпаешься ― и сразу же идешь мыть лотки, насыпать корм, наливать воду в мисочки. В обед и вечером ― то же самое. Периодически надо ходить к ветеринару, делать животным прививки. Так как я в декрете, мне времени хватает. Сложно представить, как все успевают те, кто содержит питомник и при этом работает, — рассуждает Елена.

Героиня говорит, что с трудностями пока не сталкивается:

― Я очень люблю кошек, и ухаживать за ними мне только в радость. И дети у меня довольны ― им лишь бы с котиками поиграть. Стараюсь, чтобы всем ― и питомцам, и семье ― хватало моего внимания.





«На выставки ездим только за победой»

Уже несколько лет неотъемлемая часть жизни Елены ― участие в выставках. Она не скрывает: для кошек это, безусловно, стресс. Но если начинать участвовать, когда котята еще маленькие, то потом они привыкают.

Питомцы героини почти всегда занимают первые места. Самый титулованный ― кот по имени Питер. Молодому «шотландцу» еще только год, но он уже имеет звание лучшего представителя своей породы в Беларуси.

― На выставки мы ездим только за победой. Это как спорт ― здесь каждый хочет быть первым.





Себестоимость котенка формируется из затрат хозяйки питомника на содержание животного, включая расходы на ветеринаров. Елена предупреждает: породистая кошка не может стоить дешево. А приобрести животное без документов ― значит в буквальном смысле купить «кота в мешке». По словам заводчицы, у представителей скоттиш-фолдов при неправильной вязке могут быть серьезные проблемы со здоровьем.

Не последнюю роль в занятии Елены играет эмоциональная составляющая. Хозяйка питомника признается: иногда настолько сильно привязывается к котятам, что отдавать их в чужие руки становится жалко. Именно поэтому большинство животных уходит к знакомым. Однако некоторые попадают в другие города и даже за границу.

― Мы следим за судьбой всех своих «выпускников». Например, один наш котенок отправился в Польшу. Вот прямо сейчас его хозяева присылают мне его фотографии с выставки, — улыбается Елена. — Бывает, люди звонят мне посреди ночи, советуются, если с питомцем какие-то проблемы. Я могу подсказать, но чаще всего отправляю их к ветеринару. Надежнее довериться специалисту.





«Коты спят либо со мной, либо с детьми»

Шотландские кошки очень ласковые и добрые. Героиня уверяет, что представители этой породы отлично подойдут как для одинокого человека, так и для большой семьи с детьми. При этом «шотландцы» никогда не бывают надоедливыми, много внимания к себе не требуют. Котята любят поиграть, а вот взрослые животные, наоборот, предпочитают подремать на коленях у хозяина или в другом уютном уголке дома.

― Наши питомцы спят либо со мной, либо с детьми. При этом коты чувствуют, кто их хозяйка, ведь именно я уделяю им больше всего внимания. Вообще, скоттиш-фолды часто выбирают любимчиком кого-то из членов семьи, — утверждает Елена. — Также огромный плюс этой породы в том, что можно быть уверенным: ваши обои и мебель останутся целыми. «Шотландцы» ничего не грызут и даже не царапаются.

Когда котенку исполняется три месяца, он уже не нуждается в маме. К этому времени малыш уже не пьет материнское молоко, начинает кушать самостоятельно, а еще после вакцин у него начинает укрепляться иммунитет. Лоток и когтеточка в таком возрасте уже полностью освоены.

В уходе кошки неприхотливы. Достаточно еженедельно вычесывать им шерстку при помощи щетки и вытирать глазки смоченным в воде тампоном. Хоть представители шотландской породы могут и сами себя развлечь, хозяевам не стоит пренебрегать играми с кошкой. Ведь любому животному хочется внимания.





― Котята каждый день провожают моего мужа на работу. Носятся, запрыгивают на колени: спокойно позавтракать и попить кофе точно не дадут, — смеется героиня.

В основном хозяева дают питомцам сухой корм. Для котят его можно размачивать в воде. По словам Елены, так питание получается сбалансированным. Если кормить кошек только мясом, то им придется дополнительно принимать витамины. Однако на это согласится не каждый «шотландец». Также героиня не рекомендует давать питомцам еду со стола хозяев.

― Любимцев можно угощать любыми кошачьими лакомствами из зоомагазина: сейчас там большой выбор, ― рекомендует заводчица.

Все животные отлично уживаются друг с другом. Конфликты среди представителей породы возникают редко.

― Недавно мы купили двух новых питомцев, и пока больше расширяться не планируем. Однако на предстоящие выставки у нас планы большие. Надеемся, Питер сможет взять звание чемпиона мира, — говорит Елена, поглаживая своего любимца.

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