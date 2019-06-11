Певица Лариса Грибалева соберет талантливых детей

Источник материала: Единство

Лариса Грибалева – артистка, которая давно вышла за рамки просто певицы. Лариса медийная личность, которая имеет огромный опыт в качестве телеведущей, популярной артистки, бизнес-леди, выступит в белорусских городах и даст возможность начинающим талантам показать себя, выступить на одной сцене.

Артистка родом из Витебска и, не понаслышке, знает каков путь артиста к большой сцене. Именно желание поддержать детей в начале их творческого пути легло в основу создания проекта.

Проект будет организован по регионам: Могилевская область, Гомельская область, Витебская область, Брестская область, Гродненская область, Минская область, Минск, при поддержке фестивального центра «Звездочет».

1 тур – с 1 июня по 30 июня – прием видео заявок.

2 тур – с 1 июля по 15 июля – голосование и отбор лучших номеров.

Даты итоговых концертов в каждом регионе – по согласованию с местными исполнительными властями.

«В Год малой родины мне будет приятно внести небольшой вклад в развитие юных талантов Беларуси. За 25 лет творческой деятельности, накопилось большое количество любимых всеми песен, и я с удовольствием ими поделюсь. Я постоянно получаю запросы от организаций и проектов по совместным выступлениям. Именно накопленный опыт и желание помочь начинающим артистам стали основой в создании такой творческой платформы, как «Зорная краiна». Концерты пройдут по всей стране, а итогом будет сводный концерт в конце года в Минске. Уверена, что у нас получится зажечь новые звездочки нашей талантливой страны», – озвучила Лариса Грибалева.

Все участники итогового гала-концерта в Минске получат специальные дипломы и благодарности педагогам. В концерт по результатам голосования и отбора могут пройти номера как отдельно исполняющие номера /песни/ композиции, так и совместно с артисткой Ларисой Грибалевой.

Проект включает в себя отбор творческих номеров через интернет на песни Ларисы Грибалевой для участия в концертной программе певицы в Вашем городе. Финалом всех номеров страны станет большой итоговый Гала-концерт лучших номеров в Минске в конце 2019 года.

Условия участия в проекте:

Записать видео номера для хореографических коллективов или кавер-версию на любую из песен Ларисы Грибалевой для вокалистов. Внимание! Перед видео нужно сказать фразу «Хотим/Хочу выступить на концерте Ларисы Грибалевой» и представить свой коллектив, город.

Выложить видео в аккаунт социальной сети «Одноклассники» или «ВКонтакте» с хештегами: #хочунаконцертларисыгрибалевой и #зорнаякраiна и прислать ссылку на видео на эл. адрес организатора Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Выкладывая видео в социальную сеть «Одноклассники» необходимо подписать его. (Пример: «Для концерта Ларисы Грибалевой в Мозыре. Студия NRJ kids. Номер – «Часики»»)

Участие бесплатное, в опросе участвуют все заявки, поданные в срок. Все работы будут участвовать в онлайн-опросе в социальной сети «Одноклассники» или «ВКонтакте» в специально созданном сообществе. Ссылки на каждую область отдельно ниже. Голоса в опросе принимаются только от участников сообщества, в котором проводится опрос, поделившихся опросом у себя на странице. Все остальные будут не учтены.

Победных номеров будет всего 6(шесть):

– 3 номера по мнению интернет-пользователей (за наибольшее количество голосов);

– 1 номер будет определен по наибольшему количеству просмотров видео в голосовании за весь период;

– 2 номера выберет сама артистка вместе с командой экспертов.

Правила оформления заявки на участие:

Необходимо записать кавер-версию на любую из песен Ларисы Грибалевой. Если Вы нуждаетесь в минусе (для вокалистов) необходимо сделать запрос на электронную почту организаторов Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .Указать наименование студии, город, ФИО руководителя, телефон и название необходимого трека. Ссылка на него будет выслана обратным письмом. Вокалисты могут записывать кавер-версии любыми составами (соло, дуэт, группа). От одной студии/ участника можно подавать заявки в неограниченном количестве.

Для хореографических коллективов необходимо выбрать любой трек и сделать на него постановку.

За ходом голосования можно следить в специально созданных сообществах в социальной сети «Одноклассники» и «ВКонтакте». Можно делать репосты с просьбой голосовать за Ваш номер. Можно делиться/делать репосты записи в любых сообществах со ссылкой на сам опрос. По результатам голосования за номера, в зависимости от количества поданных заявок, опросов может быть несколько. (В связи с техническими особенностями проведения опросов социальной сети – не более 15 ОК и не более 10 ВК)

В течение 10-15 дней после окончания голосования результаты будут опубликованы в специальных сообществах каждого города и сообществе организатора проект – продюсерского центра «Гранд Мьюзик».

В проекте могут принимать участие любые коллективы, студии, центры развития, учреждения образования и культуры.