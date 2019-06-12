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Украинская певица отсудила у команды Порошенко 10 тысяч долларов
13.06.2019 09:04 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Украинская певица Анастасия Приходько на своей странице в Instagram сообщила, что выиграла суд у команды бывшего президента Петра Порошенко.
Согласно заявлению Приходько, проигравшая разбирательство сторона должна выплатить ей 260 тыс. гривен — то есть почти $ 10 тыс.
В феврале 2018 года, во время президентской кампании в Украине, Приходько
«ТСН» уточняет, что ролик с участием Приходько был удален из Сети через 14 дней после первой публикации. Нищук отрицал свое отношение к предполагаемому обману.
10 июня Приходько, которая
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Согласно заявлению Приходько, проигравшая разбирательство сторона должна выплатить ей 260 тыс. гривен - то есть почти $ 10 тыс.
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