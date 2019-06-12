Украинская певица отсудила у команды Порошенко 10 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Украинская певица Анастасия Приходько на своей странице в Instagram сообщила, что выиграла суд у команды бывшего президента Петра Порошенко.



Анастасия Приходько. Фото: wikipedia.org

Согласно заявлению Приходько, проигравшая разбирательство сторона должна выплатить ей 260 тыс. гривен — то есть почти $ 10 тыс.

В феврале 2018 года, во время президентской кампании в Украине, Приходько заявила , что Порошенко обманом снял ее в своем предвыборном ролике. Певица утверждала, что с ней связался министр культуры Евгений Нищук и предложил сняться в социальном видео, однако позднее ее фразы были вмонтированы в ролик в поддержку Порошенко. Она подала иск в суд с требованием выплатить ей более 500 тыс. гривен (около $ 20 тыс.)

«ТСН» уточняет, что ролик с участием Приходько был удален из Сети через 14 дней после первой публикации. Нищук отрицал свое отношение к предполагаемому обману.

10 июня Приходько, которая объявила об окончании музыкальной карьеры и стала политиком, заявила , что будет баллотироваться в Верховную раду от партии Юлии Тимошенко «Батькивщина».