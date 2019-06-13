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Лидеру легендарного «Наутилус Помпилиуса» Путин присвоил звание заслуженного артиста России
14.06.2019 07:35 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лидеру рок-групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный артист России“ Бутусову Вячеславу Геннадьевичу — артисту общества с ограниченной ответственностью „Ю-Питер“, город Санкт-Петербург», —
Группа «Наутилус Помпилиус» — одна из известных во второй половине 1980-х и в середине 1990-х годов. Основана в Свердловске в 1982 году студентами Свердловского архитектурного института Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким. Наиболее известные ее композиции — «Скованные одной цепью», «Титаник», «Взгляд с экрана», «Прогулки по воде», «Крылья», «Я хочу быть с тобой» и «Последнее письмо».Видео:
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«Присвоить почетное звание "Заслуженный артист России" Бутусову Вячеславу Геннадьевичу - артисту общества с ограниченной ответственностью "Ю-Питер", город...
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