Лидеру легендарного «Наутилус Помпилиуса» Путин присвоил звание заслуженного артиста России

Источник материала: Tut.by

Лидеру рок-групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер» Вячеславу Бутусову присвоено звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.





«Присвоить почетное звание „Заслуженный артист России“ Бутусову Вячеславу Геннадьевичу — артисту общества с ограниченной ответственностью „Ю-Питер“, город Санкт-Петербург», — говорится в указе , размещенном на интернет-портале правовой информации.

Группа «Наутилус Помпилиус» — одна из известных во второй половине 1980-х и в середине 1990-х годов. Основана в Свердловске в 1982 году студентами Свердловского архитектурного института Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким. Наиболее известные ее композиции — «Скованные одной цепью», «Титаник», «Взгляд с экрана», «Прогулки по воде», «Крылья», «Я хочу быть с тобой» и «Последнее письмо».