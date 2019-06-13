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Радиация и Чернобыль: дикие животные в зоне отчуждения
14.06.2019 09:37 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Украинские ученые говорят, что в Чернобыльской зоне при отсутствии людей восстанавливается дикая природа и появились уникальные для страны виды животных.
Биолог Сергей Гащак из Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии давно исследует экологию зоны и с помощью фотоловушек фиксирует местное биоразнообразие.
Гащак работает в зоне с 1990 года.
Он говорит, что, несмотря на радиацию, отсутствие людей в зоне делает свое дело: там появляются уникальные виды животных и птиц.
Растет количество лосей, оленей, волков, рысей, лошадей Пржевальского, есть бурые медведи и даже появились зубры.
Несколько лет назад ученые получили фотодоказательства, что на территории зоны есть зубры, которые могли прийти туда с территории Беларуси.
Как рассказывает ученый, в Чернобыльской зоне уже охотятся целые стаи волков, которых сложно заснять в дикой природе.
Ученым удалось зафиксировать трехдневную охоту и борьбу волков с огромным взрослым оленем.
Редкие черные аисты, которые не слишком любят человеческий шум, начали заселять зону отчуждения и часто попадают в объективы фотоловушек.
В целом Сергей Гащак видит будущее зоны как уникального природного заповедника дикой природы.
После огромного мирового успеха сериала от HBO о Чернобыле эксперты уже говорят о росте потока туристов в Чернобыльскую зону.
Они смогут увидеть там не только призрак погибшего города, но и уникальную природу украинского Полесья.
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Украинские ученые говорят, что в Чернобыльской зоне при отсутствии людей восстанавливается дикая природа и появились уникальные для страны виды животных.
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