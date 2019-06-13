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Радиация и Чернобыль: дикие животные в зоне отчуждения

14.06.2019 09:37 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинские ученые говорят, что в Чернобыльской зоне при отсутствии людей восстанавливается дикая природа и появились уникальные для страны виды животных.


Фото с сайта ВВС News Украина

Биолог Сергей Гащак из Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии давно исследует экологию зоны и с помощью фотоловушек фиксирует местное биоразнообразие.


Медведи часто попадают в объектив фотоловушек. Фото с сайта ВВС News Украина

Гащак работает в зоне с 1990 года.

Он говорит, что, несмотря на радиацию, отсутствие людей в зоне делает свое дело: там появляются уникальные виды животных и птиц.


Животные и следы присутствия людей. Фото с сайта ВВС News Украина

Зубры пришли в Чернобыльскую зону из Беларуси. Фото с сайта ВВС News Украина

Молодые олени. Фото с сайта ВВС News Украина

Растет количество лосей, оленей, волков, рысей, лошадей Пржевальского, есть бурые медведи и даже появились зубры.


Волки — одни из хозяев зоны. Фото с сайта ВВС News Украина

Несколько лет назад ученые получили фотодоказательства, что на территории зоны есть зубры, которые могли прийти туда с территории Беларуси.

Как рассказывает ученый, в Чернобыльской зоне уже охотятся целые стаи волков, которых сложно заснять в дикой природе.


Самка глухаря. Фото с сайта ВВС News Украина

Ученым удалось зафиксировать трехдневную охоту и борьбу волков с огромным взрослым оленем.


Групповая охота на оленя длилась целых три дня. Фото с сайта ВВС News Украина

Редкие черные аисты, которые не слишком любят человеческий шум, начали заселять зону отчуждения и часто попадают в объективы фотоловушек.


Черные аисты любят селиться подальше от людей. Фото с сайта ВВС News Украина

Величественные олени Чернобыльской зоны. Фото с сайта ВВС News Украина

Лось перед сбрасыванием рогов. Фото с сайта ВВС News Украина

Чернобыльский тетерев. Фото с сайта ВВС News Украина

В целом Сергей Гащак видит будущее зоны как уникального природного заповедника дикой природы.

После огромного мирового успеха сериала от HBO о Чернобыле эксперты уже говорят о росте потока туристов в Чернобыльскую зону.

Они смогут увидеть там не только призрак погибшего города, но и уникальную природу украинского Полесья.

 
 
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Украинские ученые говорят, что в Чернобыльской зоне при отсутствии людей восстанавливается дикая природа и появились уникальные для страны виды животных.
 
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