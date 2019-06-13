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Очень милое видео: в бельгийском зоопарке сняли первые шаги новорожденного слоненка

14.06.2019 13:59 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В бельгийском Пайри Дайза 17-летняя слониха Фарина родила самку. Новорожденная начала ходить с первых минут после появления на свет, но получалось неуклюже. Зато очень мило! Сотрудники зоопарка сняли на видео первые шаги слоненка.

 
 
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Самка индийского слона родила детеныша, который сразу начал учиться ходить. Вышло у него очень мило!
 
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