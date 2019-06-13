В фонтанах, водопадах и тени. Где минчане спасаются от температурного рекорда

Источник материала: Tut.by

Уходящая неделя бьет температурные рекорды столетней давности, а ошалевшие от жары и отсутствия дождя минчане ищут любую возможность охладиться. Далеко не у всех дома есть кондиционеры, поэтому жители столицы, в особенности дети, потянулись к ближайшим фонтанам и водоемам в поисках прохлады. По традиции купаются везде, даже в запрещенных местах, потому что сидеть у воды, не имея возможности охладиться, — та еще пытка. TUT.BY прошелся по самым популярным в городе местам (водопады Слепянской водной системы, фонтаны у Дворца спорта и Оперного театра), где можно найти спасение от жары. Ведь рекорды — рекордами, а охладиться хочется.

Еще в середине недели 27 человек пострадало от жары, а в четверг, 13 июля, в Минске был побит температурный рекорд дня 107-летней давности. Воздух нагрелся до 34 градусов выше нуля. Прежний рекорд, зарегистрированный 13 июня 1912 года, составлял 30 градусов, следует из данных архива Белгидромета.



























































