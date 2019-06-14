|
Лебеди гуляли по железной дороге и остановили поезд: видео из Британии
15.06.2019 08:11 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В британском графстве Норфолк семья лебедей решила прогуляться по железнодорожным путям. Очень быстро их догнал поезд, машинисту которого пришлось значительно снизить скорость. То, что произошло дальше, сняли на видео очевидцы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лебедей ничего не смущало.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)