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Лебеди гуляли по железной дороге и остановили поезд: видео из Британии

15.06.2019 08:11 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В британском графстве Норфолк семья лебедей решила прогуляться по железнодорожным путям. Очень быстро их догнал поезд, машинисту которого пришлось значительно снизить скорость. То, что произошло дальше, сняли на видео очевидцы.

 
 
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