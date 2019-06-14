Лебеди гуляли по железной дороге и остановили поезд: видео из Британии

Источник материала: Tut.by

В британском графстве Норфолк семья лебедей решила прогуляться по железнодорожным путям. Очень быстро их догнал поезд, машинисту которого пришлось значительно снизить скорость. То, что произошло дальше, сняли на видео очевидцы.