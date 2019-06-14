Как выглядит Орша с высоты птичьего полета. Красивое видео

Источник материала: Tut.by

Наш читатель Игорь Медюха прислал видео главных достопримечательностей Орши, сделанное с квадрокоптера. Полюбуйтесь — с высоты город особенно прекрасен!

Орша — один из крупнейших райцентров Витебской области. А еще это родина Владимира Короткевича и первого букваря на белорусском языке, место великой битвы и первых залпов «Катюши».