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Как выглядит Орша с высоты птичьего полета. Красивое видео
15.06.2019 09:34 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Наш читатель Игорь Медюха прислал видео главных достопримечательностей Орши, сделанное с квадрокоптера. Полюбуйтесь — с высоты город особенно прекрасен!
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Орша - один из крупнейших райцентров Витебской области. А еще это родина Владимира Короткевича и первого букваря на белорусском языке, место великой битвы и первых...
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