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Умер режиссер фильма «Укрощение строптивой» Франко Дзеффирелли

15.06.2019 14:44 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Скончался итальянский режиссер Франко Дзеффирелли. Знаменитому художнику, театральному деятелю, продюсеру, сценаристу было 96 лет. Об этом сообщает итальянское информагентство ANSA.


Фото: Reuters

Знаменитый режиссер, продюсер, сценарист, дважды номинировался на премию «Оскар», получил премию BAFTA, пять раз завоевывал премию Давида ди Донателло, дважды — премию «Эмми».

Самыми знаменитыми картинами в его фильмографии стали «Укрощение строптивой» со звездами Элизабет Тейлор и Ричардом Бертоном, и «Гамлет» с Мелом Гибсоном в главной роли.

 
 
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Знаменитому художнику, театральному деятелю, продюсеру, сценаристу было 96 лет.
 
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