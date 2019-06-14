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Умер режиссер фильма «Укрощение строптивой» Франко Дзеффирелли
15.06.2019 14:44 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Скончался итальянский режиссер Франко Дзеффирелли. Знаменитому художнику, театральному деятелю, продюсеру, сценаристу было 96 лет. Об этом сообщает итальянское информагентство
Знаменитый режиссер, продюсер, сценарист, дважды номинировался на премию «Оскар», получил премию BAFTA, пять раз завоевывал премию Давида ди Донателло, дважды — премию «Эмми».
Самыми знаменитыми картинами в его фильмографии стали «Укрощение строптивой» со звездами Элизабет Тейлор и Ричардом Бертоном, и «Гамлет» с Мелом Гибсоном в главной роли.
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Знаменитому художнику, театральному деятелю, продюсеру, сценаристу было 96 лет.
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